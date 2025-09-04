“Lo Sbaracco”, grande fuoritutto estivo il 6 in Fvg

21.3 C
PORDENONE – Tutto pronto per “Lo Sbaracco”, il grande evento di fine stagione dedicato al commercio di vicinato, che si svolgerà in contemporanea in tutta la regione con un’unica data: sabato 6 settembre 2025.

L’iniziativa, promossa da Confcommercio Federmoda FVG, coinvolge anche il Friuli
Occidentale grazie alla collaborazione con Confcommercio Ascom Pordenone e Sviluppo e Territorio (C’entro Anch’io). Numerosi comuni della zona, tra cui Pordenone, Spilimbergo, Cordenons e Sacile, parteciperanno attivamente all’evento.

A Pordenone sono oltre trenta le attività commerciali coinvolte: negozi e boutique allestiranno i propri spazi espositivi con tavoli, ombrelloni e manichini lungo corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi e nelle vie Bertossi, Cossetti e San Quirino.

Si tratta di un vero e proprio “fuoritutto” con sconti fino all’80%, che trasformerà i centri cittadini in una grande vetrina a cielo aperto, coinvolgendo i settori di abbigliamento, arredo, oggettistica, accessori, pelletteria e calzature.

“Lo Sbaracco” è diventato molto più di una semplice occasione di saldi: è una festa del
commercio locale, uno shopping business day che valorizza i negozi di vicinato e riporta vitalità nei centri urbani.

Dopo il successo dell’edizione invernale dello scorso febbraio, anche l’edizione estiva conferma il format vincente di una giornata di “saldo dei saldi”, capace di attrarre cittadini e visitatori in un’atmosfera festosa, rilanciando al tempo stesso il commercio di prossimità come
valore economico e sociale

