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Lo spazio della superficie. Dialogo con l’artista Amedeo Sanzone il 18 al Santin

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Giovedì 18 giugno 2026 alle ore 18.30, presso la Sala Congressi dell’Hotel Santin di Pordenone, si terrà “Lo spazio della superficie. Dialogo con l’artista Amedeo Sanzone”, un incontro dedicato alla ricerca e alla pratica artistica contemporanea che vedrà protagonista l’artista Amedeo Sanzone in conversazione con la storica dell’arte Giovanna Iacumin.

L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il percorso creativo dell’artista, esplorandone linguaggi, riferimenti e metodologie attraverso un dialogo aperto sui temi della superficie, dello spazio e della relazione tra opera, contesto e osservatore.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata la residenza d’artista di Amedeo Sanzone nell’azienda DFORM srl (Theke Museum), un’esperienza che ha consentito di sviluppare una ricerca originale a stretto contatto con il mondo della produzione e dell’impresa. Il progetto rappresenta un significativo esempio di contaminazione tra creatività e innovazione, evidenziando il ruolo dell’arte come strumento di lettura e interpretazione della realtà contemporanea.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Theke Museum, OFF Gallery di Napoli e dalla Fondazione Giovanni Santin ETS con l’obiettivo di favorire il dialogo tra cultura, impresa e comunità, valorizzando percorsi capaci di generare nuove prospettive e occasioni di confronto.

Al termine dell’incontro seguirà un vin d’honneur. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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