Loperfido (FdI) “Grande risposta del sistema sicurezza alle baby gang“

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – “Come Fratelli d’Italia Pordenone, amministratori e in primis cittadini plaudiamo alla fermezza, prontezza ed efficacia dell’azione condotta dalla Questura nel contrastare il fenomeno delle “baby gang” che nelle ultime settimane ha preoccupato la comunità. L’attenzione resta alta, ma il segnale dato è molto significativo. Un fenomeno di criminalità, quello delle bande giovanili, che interessa purtroppo tutta Italia e in altri centri ha avuto ripercussioni ben più pesanti.

La risposta di Pordenone è la forza di un sistema sicurezza capace di affrontare al meglio, d’intesa tra forze dell’ordine e istituzioni, ognuno con le sue competenze e ruoli ben definiti, le criticità che periodicamente interessano anche una delle città, orgogliosamente, più sicure d’Italia.

Siamo altresì soddisfatti delle attività messe in campo per affrontare l’imminente periodo delle festività, come da piano sicurezza varato dalla Prefettura. I criminali, siano essi “baby” o adulti, devono sapere che Pordenone non è e non sarà mai casa loro.

Rinnoviamo i più sentiti ringraziamenti per il prezioso operato al Questore Giuseppe Solimene, che in questi anni, per competenza, idee e presenza ha dato un contributo fondamentale al sistema sicurezza. Contestualmente accogliamo a Pordenone il nuovo Questore Graziella Colasanto, a cui formuliamo i migliori auguri di buon lavoro. Nella città e nel territorio troverà grande collaborazione”.

On. Emanuele Loperfido
Presidente Fratelli d’Italia Pordenone

