Loperfido (FdI) “Interporto di Pordenone sarà valutato fra centri di interesse nazionale”

PORDENONE – “Dopo più di trent’anni, grazie all’approvazione definitiva alla Camera, l’Italia si dota di una legge quadro sugli Interporti, piattaforme vitali per lo sviluppo del nostro Paese. Ora il Ministero dei Trasporti completerà l’individuazione degli Interporti di interesse nazionale. Durante la discussione ho presentato un ordine del giorno, approvato, con cui il Governo si impegna a valutare l’Interporto di Pordenone nella definizione dell’elenco dei poli logistici di interesse nazionale”: lo annuncia in una nota l’onorevole Emanuele Loperfido.

“L’Interporto di Pordenone rappresenta un’infrastruttura logistica e commerciale di fondamentale importanza per Pordenone, il Friuli Venezia Giulia, le intere aree del Nord-est interessate, che guardano dentro i confini nazionali ma anche verso i Balcani”, evidenzia il deputato pordenonese.

“Si tratta – aggiunge – di una piattaforma logistica hub internazionale strategica considerando la prossimità con l’autostrada A28 e la linea ferroviaria Udine-Venezia che favorisce il trasporto interzonale delle merci. Un interporto destinato a espandersi ulteriormente alla luce degli importanti bandi attivi, fra cui quelli che finanzieranno prioritariamente gli interporti di interesse nazionale. Come parlamentare del territorio continuerò a monitorare questo importante tema”.

Con la Legge Interporti, iniziativa di Fratelli d’Italia, “si è fatto un passo avanti fondamentale per una logistica italiana sempre più razionale, efficace e sostenibile, con un quadro normativo chiaro, aggiornato e stabile. Permetterà – conclude Loperfido – di elevare la competitività dei nostri settori produttivi, potenziando le infrastrutture di supporto”.