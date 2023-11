Lunedì in Rosa: donne al centro progetto Best Western Park Hotel per Lilt

PORDENONE – Favorire la fiducia in sé stesse e promuovere il benessere personale sono gli obiettivi alla base dell’iniziativa “I Lunedì in Rosa”. Un progetto realizzato dal Best Western Plus Park Hotel Pordenone (www.parkhotelpordenone.it) insieme a LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Pordenone.

L’evento, dedicato interamente al pubblico femminile, mira a ispirare le donne a coltivare l’amore per sé stesse e ha finalità benefiche.

Il secondo appuntamento in programma lunedì 27 novembre negli spazi dell’hotel, si concentrerà sulla valorizzazione del volto e sarà guidato da Chiara Sicignano, consulente d’immagine e style coach, e Centro Degradè Conseil ELLE Parrucchieri Pordenone.

Il Best Western Plus Park Hotel Pordenone, un’azienda prevalentemente femminile, è attiva sul territorio con collaborazioni nel campo della cultura e del sociale. È un punto di riferimento per l’ospitalità cittadina, e negli anni ha saputo amalgamare servizi tradizionali, progetti culturali e spazi coworking, diventando un luogo aperto sia ai turisti che agli abitanti della città.

La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Pordenone, presieduta dal prof. Antonino Carbone, opera da tempo nel territorio pordenonese con l’obiettivo di informare, educare e promuovere la prevenzione oncologica.

La serata avrà scopo benefico, richiedendo una donazione a favore di LILT Pordenone per partecipare. L’evento è a numero chiuso e su prenotazione, con posti limitati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente l’hotel.