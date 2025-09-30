“Mai indifferente”: libro Paola Dalle Molle il 2 all’ex Convento

15.2 C
Pordenone
martedì , 30 Settembre 2025
Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – “Mai indifferente” questo è il titolo firmato dalla giornalista Paola Dalle Molle che sarà presentato giovedì 2 ottobre, alle 17 e 30, all’ex Convento di San Francesco nell’ambito degli incontri “Ascoltare Leggere Crescere” in un dialogo con Simonetta Venturin, direttrice de “Il Popolo”.

Il volume, edito da Studio Comunicare, raccoglie una selezione di articoli pubblicati nel corso di 12 anni di collaborazione con il giornale di informazione e cultura “Il Momento”, mensile legato alla Casa dello Studente Lino Zanussi di Pordenone, in particolare riguardanti il periodo dal 2011 alla fine del 2023, quando il giornale ha fermato la sua pubblicazione.
Una lunga strada che racconta una sorta di “come eravamo”, i cambiamenti della società in oltre un decennio e legati a temi come l’Europa, il giornalismo, la sostenibilità ambientale, il mondo giovanile, la pandemia, analizzando lungo il cammino i tanti eventi sociali e politici che hanno accompagnato questo periodo.

Soprattutto, un tributo al giornale, fondato nel 1970, edito dall’Associazione Presenza e Cultura, diretto da mons. Luciano Padovese che ne è stato l’anima oltre che il fondatore e da sempre coordinato da Laura Zuzzi e con una redazione ricca di contributi importanti, “voci libere” che nel tempo hanno saputo raccontare la vita culturale e sociale della Casa dello Studente e del territorio con passione e rigore, lasciando un’eredità preziosa per chi crede in un’informazione attenta e partecipata.

Paola Dalle Molle, giornalista, da tempo si occupa di temi legati alla parità di genere alla violenza contro le donne e ai diritti civili. Tra le sue competenze professionali, il lavoro femminile l’economia e la sostenibilità. Attualmente ricopre l’incarico di vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

