5 C
Pordenone
venerdì , 23 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Manifestazione solidarietà al popolo iraniano il 24 gennaio

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE “Il mio Paese d’origine, l’Iran, si trova oggi in una situazione drammatica. Da 46 anni Iran è governato da un regime islamico integralista che mantiene il potere con la forza delle armi, attraverso repressioni, torture ed esecuzioni. In questi decenni sono state uccise decine di migliaia di persone solo per aver chiesto libertà, diritti e dignità.

Negli ultimi anni la situazione è ulteriormente peggiorata, soprattutto dal punto di vista economico. Dal 2021 l’inflazione ha superato il 600%, rendendo la vita quotidiana insostenibile per la maggior parte della popolazione: salari miseri, disoccupazione, povertà diffusa e impossibilità di accedere ai beni essenziali.

Di fronte alle recenti manifestazioni popolari, il governo guidato dal criminale Ali Khamenei ha ordinato ai militari di sparare direttamente sulla gente. Alcuni soldati si sono rifiutati di obbedire a questi ordini disumani e, per questo, sono stati fucilati. Questo dimostra fino a che punto il regime sia disposto ad arrivare pur di mantenere il potere.

Non solo: il regime ha persino chiamato più di 5.000 mercenari jihadisti islamici, armati, (Afgani,Irakeni,Libanesi,Pakistani)che sparano sulla popolazione civile. È una vera e propria guerra contro il proprio popolo.

La cosa ancora più grave è che, su 57 Paesi islamici, nessuno ha ufficialmente condannato queste repressioni. La comunità internazionale, in gran parte, continua a restare in silenzio.

Fino ad oggi, solo negli ultimi venti giorni, più di 40.000 persone sono state uccise. Si tratta di un massacro.

Noi iraniani residenti in Italia abbiamo organizzato per il 24 gennaio alle ore 17.00 in piazza cavour Pordenone una manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano. Invitiamo tutti i cittadini, italiani e stranieri, a partecipare per sostenere la libertà, i diritti umani e la democrazia in Iran.

Il silenzio significa complicità. La solidarietà, invece, può salvare vite.

Grazie di cuore.

Dott. Taher Djafarizad Associazione Nedaday

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.