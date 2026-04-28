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Mara Turani nominata coordinatrice provinciale M5S

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si chiude definitivamente l’era di Mauro Capozzella a coordinatore provinciale del M5S della provincia di Pordenone. Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha infatti nominato nuovo coordinatore provinciale dei “grillini” l’ex consigliere comunale Mara Turani. Con lei sono stati confermati il coordinatore provinciale di Trieste, Paolo Menis e il coordinatore regionale Elena Danielis. Questi ultimi due sono stati riconfermati da Conte nelle loro cariche. Resta da nominare il coordinatore provinciale di Udine, fino a ieri rappresentato da Cristian Sergo.

A Udine la situazione interna al M5S al momento non ha portato a una chiara indicazione sul tavolo romano di Giuseppe Conte del nuovo coordinatore o la conferma di Sergo. Mauro Capozzella già consigliere regionale per una legislatura del M5S e fra i fondatori del movimento grillino a Pordenone è così definitivamente fuori dal M5S.

Capozzella venne invitato dal coordinatore regionale Elena Danielis ad andarsene dopo una accesa discussione sui metodi di conduzione politica del movimento in Friuli Venezia Giulia che aveva poi portato lo stesso Capozzella a chiedere a Conte il commissariamento del M5S in regione. Attriti politici insanabili per Capozzella che, mai dimessosi, è stato in queste ore tolto dall’incarico politico provinciale. Sulla conduzione in regione del M5S Capozzella era ed è fortemente critico. Mara Turani aspirava da tempo alla nuova carica ed è stata accontentata.

Di lei si parló anche di una probabile carica di coordinatore regionale andata poi ad appannaggio alla triestina Elena Danielis. Resta coordinatore cittadino di Pordenone del M5S Marco Grilli. Il nome di Mara Turani è sempre più accreditato nell’ambiente grillino come possibile candidata a consigliere regionale alle prossime elezioni regionali, senza escludere, qualora il M5S decidesse di correre in provincia per la carica di consigliere provinciale.
Al.Rin.

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