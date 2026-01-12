0.5 C
“Materie vive”, mostra Pasqual si inaugura il 16 al Santin

Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Venerdì 16 gennaio, alle ore 18.00, nella Galleria d’arte Giovanni Santin, verrà inaugurata la mostra MATERIE VIVE di Alberto Pasqual a cura di Franca Benvenuti.

La mostra rientra nel programma biennale della Galleria Giovanni Santin 2026/2027 Verso Pordenone Capitale della Cultura / Pordenone Capitale della Cultura, al fine di offrire una panoramica rappresentativa delle diverse espressioni dell’arte contemporanea del territorio pordenonese e friulano.

Nel mondo contemporaneo, dove la manualità sembra destinata a scomparire, molti artisti si interrogano sulle infinite potenzialità della materia e scelgono di tornare all’operosità della mano. Alberto Pasqual che nella bottega di famiglia, non solo luogo dei sogni ma scuola di vita, scopre e si appropria dei segreti di un antico mestiere, nel suo percorso di ricerca e di studio, lavora con diversi materiali plastici ma soprattutto è il ferro la materia che, in assoluto, lo affascina e che l’artista con il suo “fare creativo” riesce a rendere duttile.
Il percorso espositivo, oltre alle sculture, propone una sezione di opere di carta, incisioni e disegni per documentare l’attività grafica dello scultore sacilese.

Contemporaneamente le opere di Alberto Pasqual saranno presenti, in due eventi a Udine (Stamperia Albicocco) e a Milano (Alea, in occasione di Artweek e Salone del Mobile).

Lo scultore sacilese ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive in Italia, vanta esposizioni in Austria, Germania, Russia, Francia, Ungheria, Slovacchia e Stati Uniti e numerosi sono gli interventi ambientali nel territorio veneto-friulano, ma non solo (una mappa pone in evidenza le più significative presenti nel pordenonese).

La mostra, promossa dalla Fondazione Giovanni Santin Ets, gode dei patrocini del Comune di Pordenone e di Pordenone Verso Capitale della cultura 2027 e di Stamperia Albicocco, Theke, Alea, Atema Gioielli.

Visitabile tutti i giorni fino al 3 maggio 2026 con possibilità di visite guidate con la curatrice e l’artista telefonando al numero 0434 520443.

Franca Benvenuti

