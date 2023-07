Mensa della scuola primaria Grigoletti a Rorai

PORDENONE – ​Uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale aveva dichiarato in sede di Bilancio e di programmazione era continuare con la riqualificazione e sistemazione degli edifici scolastici di proprietà comunale.

Già durante il primo mandato erano stati fatti investimenti crescenti in tal senso, impegno che continua anche in questo secondo, grazie ad una caccia serrata a fondi europei, nazionali e regionali.

Grazie a tali contributi, è stato possibile stanziare fondi per i lavori di messa in sicurezza antisismica della primaria Narvesa di via Fonda, di rifacimento della mensa della primaria Grigoletti a Rorai Grande e, in seguito, di ricostruzione della medesima scuola che, in un’ottica di riqualificazione, manterrà la facciata originaria.

Nel frattempo partirà anche la ricostruzione della primaria Beato Odorico a Torre. Per consentire la realizzazione dei lavori presso tali scuole, è stato realizzato un prefabbricato in via Peruzza a Torre che ospiterà, durante i mesi di cantiere, i giovani studenti di quelle scuole.

Certamente un disagio per bambini, insegnanti e genitori, che però è finalizzato alla realizzazione di un sistema scolastico cittadino completamente rinnovato, moderno, energeticamente pulito, tecnologicamente avanzato e rispettoso dell’ambiente.

​

Tutto pronto quindi per l’inizio della demolizione della mensa alla primaria Grigoletti. La struttura esistente è un vecchio villino nel quale trovavano alloggiamento due aule e la mensa.

Dai primi giorni della prossima settimana avrà inizio il vero e proprio abbattimento del vecchio stabile affinché, da settembre, si possa procedere con la costruzione della nuova mensa, fabbricato luminoso, immerso nel verde e circondato di alberi, che sarà completata con l’inizio del 2024.

​

Spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede: «La nuova mensa è stata progettata per garantire efficienza, modernità e sicurezza a tutti i bambini che la frequenteranno.

Durante i lavori le due aule sono state trasferite nella struttura centrale della primaria Grigoletti e occuperanno gli spazi che prima erano destinati a laboratorio e biblioteca. La mensa invece sarà provvisoriamente spostata nel capannone dietro la palestra. Solo successivamente partiranno i lavori per il rifacimento della scuola».

​«In questi anni – commenta il sindaco Alessandro Ciriani – il Comune si è posto l’obiettivo di migliorare la funzionalità, il confort e la sicurezza degli edifici scolastici.

Quest’anno prosegue l’imponente piano di investimenti che prevede anche l’indispensabile restyling della primaria Grigoletti di Rorai.

Qui si garantirà la realizzazione di un edificio sicuro che rispetterà i moderni standard edilizi. Grazie alla nuova mensa e alla nuova scuola si darà soddisfazione ai bisogni dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori».

​Il costo complessivo dell’opera ammonta a 480 mila euro, di cui 400 mila saranno finanziati con fondi PNRR ed i restanti 80 mila con fondi propri.