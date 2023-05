Mercato Europeo 2023, vietate bevande in vetro e lattine

PORDENONE – Divieto di consumo di bevande contenute in lattine e vetro nelle aree in cui si terrà il Mercato Europeo: piazza XX Settembre, via Cesare Battisti, nella parte iniziale di viale Martelli dal Teatro Verdi fino all’incrocio con via dei Molini, piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, piazza Risorgimento, viale Cossetti e Piazzetta dei Domenicani.

In questi luoghi venerdì 5 e sabato 6 maggio dalle ore 9:30 alle ore 24 e domenica 7 dalle ore 09:30 alle ore 21:00 vigerà il divieto di introduzione, consumo e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine, in vetro o altri simili materiali.

Lo stabilisce l’ordinanza con cui si consente la somministrazione se il consumo avviene all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.