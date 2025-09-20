Migliore vetrina pordenonelegge, premiata Vert

PORDENONE – Premiate le prime vetrine di pordenonelegge 2025 sul tema Amo Leggere, alla presenza dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto e del presidente di Sviluppo e Territorio Federico Ingargiola.

PREMIO LA VETRINA PIU’ BELLA

Questo premio viene assegnato alla vetrina che si è distinta per la sua bellezza complessiva.

Descrizione: Vert che ha saputo valorizzare la natura attraverso piante e fiori collegandola perfettamente alla propria identità. Il colore giallo dona vivacità, mentre l’insieme resta elegante e raffinato, trasformando la vetrina in un angolo di armonia.

Menzione speciale a Doprà, che ha trasformato le proprie costruzioni metalliche in porta libri e piccoli omini, una panchina gialla accanto alla sagoma di un uomo che legge. L’allestimento esprime con forza l’idea di fondere l’arte dell’artigiano con l’incanto dell’artista, trasformando materiali comuni in qualcosa di unico e sorprendente.

PREMIO “ALI DI CARTA”

Questo riconoscimento vuole celebrare la creatività, la fantasia e, soprattutto, la libertà, tema centrale dell’edizione 2025 di pordenonelegge.

Descrizione: Borgo13 si è distinta per la sua creatività nel combinare gli elementi simbolo del festival con il suo tema cardine, dando valore all’amore e alla diversità. La vetrina ha preso vita grazie a reti da pesca, libri, fotografie di città del mondo, la parola ‘amore’ declinata in tutte le lingue, piume, girasoli e molti altri elementi, trasformandosi in un angolo unico della città, capace di raccontare un messaggio universale di bellezza e inclusione.

Complimenti a Borgo13 per l’impegno e cura degli allestimenti!

Una menzione speciale va a Shi’s, che ha rappresentato il Giappone e il loro brand inserendolo nel mondo del Libro e della lettura. Origami di uccellini richiamano la libertà, mentre una scritta in giapponese significa Pordenonelegge, creando un ponte tra culture e linguaggi.

PREMIO INSTAGRAM

Descrizione: Con oltre 780 like il premio va all’attività MAZZINI 47 che si è distinta non solo per l’originalità ma anche per la capacità di trasformare ciò che quotidianamente propone in negozio in un allestimento creativo, perfettamente in sintonia con lo spirito del festival.

E infine una doverosa segnalazione per il secondo posto con 730 like, per Nonis 1953, che ha saputo fondere gli elementi distintivi del festival in un’atmosfera magica.