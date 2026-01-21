Mosaico per i 100 anni della scuola Gabelli

PORDENONE – È stato inaugurato il grande mosaico della scuola primaria Aristide Gabelli, istituto che nel 2026 festeggia i suoi primi 100 anni.

Per avviare le celebrazioni di un traguardo ragguardevole per questa che è la prima scuola di Pordenone, l’Amministrazione comunale ha incaricato la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo di realizzare un mosaico che richiamasse nelle sue forme la lettera “G”, iniziale di Gabelli, e rappresentasse un albero secolare, dalle radici ben piantate nel terreno, simbolo della solidità di questa storica istituzione scolastica della città.

​A presenziare allo svelamento di quest’opera, posta in bella vista all’ingresso della scuola, l’assessore all’istruzione Pietro Tropeano – che ha portato i saluti del sindaco Alessandro Basso – i consiglieri regionali Markus Maurmair e Orsola Costanza, il presidente della Scuola Mosaicisti Stefano Lovison e il direttore Gian Piero Brovedani, don Orioldo Marson, autorità militari, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pordenone Centro Daniela Reina, insegnanti e numerosi alunni della scuola.

​«Oggi è stata una giornata di festa – afferma l’assessore Tropeano – per la nostra comunità e per il sistema scolastico di Pordenone. Abbiamo festeggiato con gli alunni e i loro insegnanti i 100 anni della nostra scuola più longeva, che rappresenta il simbolo degli istituti cittadini, attraverso un bellissimo mosaico raffigurante una quercia, forte e longeva. Questa inaugurazione sottolinea ancora una volta l’attenzione che l’Amministrazione rivolge alle scuole della città, elemento di centrale importanza per la crescita della nostra comunità».