Motori, la MRC Sport di Brugnera con i fratelli Muller al campionato italiano terra

PORDENONE – La MRC Sport conferma la sua spiccata vocazione per la ricerca e la valorizzazione di giovani talenti, dentro e fuori dai confini italiani.La scuderia friulana (la sede é a Brugnera) ha ingaggiato per la stagione 2024 due precocissimi e talentuosi piloti tedesci, i fratelli,Liam Müller (19 anni) e Jonas Müller (18), originari di Hemhofen in Baviera.

Entrambi gareggeranno nel Campionato Italiano Terra, il primo con la Škoda Fabia Rally2, l’altro con la Peugeot 208 Rally4. Liam Müller inoltre sará in lizza per la prima volta anche nello Junior ERC, il Campionato Europeo Junior della FIA. Jonas Müller completerá un’altra stagione nella Mitropa Rally Cup.

I due fratelloni esordiranno nel campionato e con i colori della MRC il prossimo fine settimana al Rally Cittá di Foligno (76 km a cronometro spalmati su 9 prove speciali). I fratelli Müller si avvarranno dei preparatori della RB Motorsport come partner per la serie tricolore.

“Le gare di questo campionato sono spettacolari, i percorsi sono estremamente impegnativi – afferma Jonas Müller – Trovare il giusto setup in ogni caso sarà ogni volta una sfida”.

Anche suo fratello Liam è entusiasta della sua macchina da lavoro: “Conosco la Škoda dal Rally Santa Domenica dell’anno scorso – una macchina fantastica. Non vedo l’ora di tornare al volante”. La Škoda da 286 CV è il biglietto di Liam per la classe Rally2: il diciannovenne è il pilota più giovane in un gruppo di piloti, alcuni dei quali sono molto più anziani, che hanno molti più chilometri di rally al loro attivo. La lotta qui è per la vittoria nella classifica generale.

A marzo è prevista anche la prima gara della Mitropa Rally Cup per Jonas Müller. Il 15 e 16 marzo, il Rally della Rebenland in Austria percorre 162 chilometri in 16 tappe attraverso i vigneti attorno a Leutschach an der Weinstrasse. Sua madre Katharina Müller, esperta nei rally, sarà ancora una volta sul sedile del passeggero.

Liam Müller invece completerá la sua prima stagione nello Junior ERC, il Campionato Europeo Junior della FIA, primo round, il Rally d’Ungheria di aprile. In programma sei gare, tre su asfalto e tre su terra Anche questa stagione farà affidamento su Alexander Hirsch (Tannenberg) come copilota.