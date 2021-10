Nasce il progetto Fiere Sposi Friuli Venezia Giulia. Il via con Riso e Confetti

PORDENONE – Riso e Confetti 2021 tiene a battesimo il nuovo progetto Fiere Sposi Friuli Venezia Giulia, la prima partnership importante che unisce organizzatori pordenonesi e udinesi aprendo la strada a quella razionalizzazione degli eventi fieristici auspicata dall’Amministrazione Regionale. Pordenone Fiere ed Eventi & Co., organizzatori rispettivamente di Riso e Confetti, pluriventennale manifestazione pordenonese, e Sposo e Sposa, da 18 anni uno degli eventi di punta del calendario di Fiera Udine, uniscono le loro forze per offrire alle aziende del settore wedding un pacchetto di eventi fieristici coordinato nella proposta espositiva e con un unico referente.

Il patto è stato ufficializzato oggi, mercoledì 13 ottobre, in una conferenza stampa nel “teatrino” di Borgo delle Spose all’interno del Castello di Valvasone.

Markus Maurmair, sindaco del Comune di Valvasone Arzene ha dato il suo plauso a questa iniziativa. “Sono felice di ospitare nel nostro castello, teatro di tanti matrimoni, questo accordo che sicuramente darà nuove certezze al settore fieristico e un nuovo impulso alla ripartenza per il settore wedding – in apertura il sindaco Maurmair-.

La collaborazione è la via maestra per la crescita e a questo proposito mi rivolgo a questi due organizzatori fieristici manifestando la disponibilità del castello come location per eventi e manifestazioni”.

“Mai come in questo momento è importante unire le forze per offrire alle aziende del settore wedding, tra le più colpite dalla pandemia, un evento di qualità che permetta loro di allargare il numero dei contatti e accelerare così la ripartenza – commenta Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere -. L’accordo con Eventi& co. ci consente di presentare agli espositori una proposta fieristica maggiormente competitiva perché nata dalla fusione delle migliori competenze nell’organizzazione di eventi fieristici, nella gestione commerciale, negli allestimenti e nella comunicazione”.

“Agli espositori del settore questo accordo porterà un progetto coordinato che comprende una o più manifestazioni attraverso le quali potranno entrare in contatto con futuri sposi di tutto il Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale– anticipa Oscar Noselli patron di Sposo e Sposa. Il nuovo marchio Fiere Sposi FVG sarà una garanzia anche per i visitatori che qui potranno trovare una grande varietà di aziende selezionate.

E’ dovere di noi organizzatori dare il un sostegno a questo settore che è composto da circa 4.000 micro aziende nella nostra Regione. Piccoli imprenditori e commercianti che però muovono un indotto importante di più di 100 milioni di euro all’anno con forti ripercussioni anche nel turismo.

I conti sono presto fatti – continua Noselli – in FVG si celebrano circa 3.500 matrimoni all’anno con una spesa media a matrimonio di 35.000 €. E questo senza contare tutto il mondo delle cerimonie e ricorrenze che incrementa sicuramente questo business.”.

Il primo evento marchiato Fiere Sposi FVG sarà Riso e Confetti, in programma alla Fiera di Pordenone il 30, 31 ottobre e 1 novembre 2021, sarà poi la volta di Sposo e Sposa in programma il 14, 15, 16 gennaio 2022 alla Fiera di Udine.

Dagli atelier, alle location, dai ristoranti ai fotografi, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, i viaggi e altro ancora: per tutti questi operatori si apre una nuova vetrina per uscire da una crisi che speriamo sia superata; per il sistema fieristico regionale si apre invece una nuova strada di collaborazione.