Auto contro un albero in via Pola: quattro feriti, due gravi

PORDENONE – I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno all’una e mezza di domenica 5 dicembre, a Pordenone in Via Pola, nei pressi del Piazzale Filanda Marcolin, per un violento incidente stradale che ha visto impattare frontalmente un’autovettura ad un albero: la situazione che si prospettava sembrava da subito grave per i quattro occupanti.

All’arrivo sul posto dei soccorritori, due erano a terra, all’esterno della vettura, mentre altri due erano all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco riuscivano ad accedere all’abitacolo con le pinze oleodinamiche per consentire al personale sanitario (intervenuto con 4 ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso in volo notturno) di prestare le prime cure, supportandolo nelle successive fasi di estricazione ed imbarellamento dei 4 feriti, di cui uno veniva elitrasportato all’Ospedale di Udine, mentre gli altri tre a quello di Pordenone.

I Vigili del Fuoco concludevano l’intervento ripristinando le condizioni di sicurezza dello scenario.

Sul posto anche la Polizia di Stato per le operazioni di competenza.