Nuova collaborazione tra FOSF ed Electrolux Porcia

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – E’iniziata in questi giorni una collaborazione tra il colosso dell’elettrodomestico di Porcia e la Fondazione Opera Sacra Famiglia di Comina.

Come si sa il mercato del lavoro oggi lamenta gravi assenze di Manutentori, cioè di giovani disposti a “sporcarsi le mani” (ovviamente supportati da una tecnologia molto avanzata) ed a dare piena disponibilità ad un lavoro che richiede molto dinamismo ed inventiva nel trovare soluzioni ai vari problemi che si possono presentare giornalmente in una fabbrica.

Per colmare questa lacuna, Electrolux ha pensato di creare una sinergia tra insegnanti di scuole professionali del territorio ed i suoi responsabili del settore produttivo, al fine di avvicinare i ragazzi di queste scuole e far loro conoscere, toccare con mano la sua realtà.

Questo progetto è stato inaugurato con FOSF, scuola nota per i suoi validi corsi professionali, nello specifico con gli studenti specializzandi in Conduzione di macchine utensili, per i quali sono iniziate una serie di attività dedicate all’avvicinamento al settore metalmeccanico, con l’obiettivo di appassionarli ad un lavoro in costante cambiamento e ricco di soddisfazioni.

Il 21 ottobre è stata fatta una visita su misura per la classe 3’ di Conduttori di macchine utensili e sono in programma altre giornate dedicate ai ragazzi motivati a proseguire con questo avvicinamento.

L’azienda si è poi resa disponibile ad organizzare una visita di fabbrica per i genitori dei ragazzi interessati ad iscrivere i propri figli a questa scuola professionale.
Cogliamo l’occasione per informare che durante le giornate di SCUOLA APERTA in FOSF, 15 e 29 novembre nonchè il 13 e 17 dicembre prossimi, i genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli in questa scuola professionale, con percorso interessante per Electrolux, potranno chiedere alla segreteria della scuola di essere iscritti sulla lista di persone che vorrebbero visitare la fabbrica di Porcia: l’azienda poi vedrà di organizzare per loro un paio di visite durante dei venerdì pomeriggio.

