Nuovi orari e manutenzione cimiteri Rorai, Villanova e via Cappuccini

PORDENONE – Come da proposta dell’assessore ai servizi cimiteriali Walter De Bortoli e su indicazione del sindaco Alessandro Ciriani, la Giunta di Pordenone ha deliberato una modifica degli orari estivi di apertura e chiusura dei cimiteri comunali per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini.

Pertanto dal 3 luglio sarà in vigore il nuovo orario estivo. Anticipando l’apertura alle 7.30 e posticipando la chiusura alle 20.00 si consente ai cittadini di accedere ai cimiteri in momenti della giornata in cui la temperatura risulta più gradevole, favorendo principalmente le persone anziane.

Il Comune è costantemente impegnato nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri cittadini. Per questo, da alcuni giorni sono iniziati i lavori di manutenzione di tre cimiteri al fine di provvedere alla loro sistemazione per la sicurezza degli utenti.

Nello specifico, si inizia con quello di Rorai Grande, che presenta un problema al sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane nella zona nord-est del cimitero. Per ovviare al continuo intasamento delle caditoie a fessura, queste saranno sostituite con delle canalette grigliate, più facilmente pulibili.

Successivamente sarà sistemata la pavimentazione dei percorsi pedonali nel cimitero di Villanova, sui quali si sono formati avvallamenti e scalini scivolosi che rendono pericoloso il passaggio.

Infine nel cimitero urbano di via Cappuccini verranno realizzati due interventi: grazie al primo saranno creati 2 percorsi pedonali fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria mentre, grazie al secondo, si sistemeranno 8 scale di accesso al 1° piano del corpo centrale con accesso da via Stadio, che presentano segni di degrado e conseguente rischio per gli utenti.

Gli interventi dureranno circa 30 giorni per ciascun cimitero, pertanto i lavori al cimitero di Rorai si svolgeranno nel mese di luglio, in quello di Villanova ad agosto e in quello di via Cappuccini a settembre. I lavori sono stati affidati ad un’unica ditta, anche per ottimizzarne la spesa.

Infatti, il costo dell’intera opera di manutenzione ammonta a poco più di 100 mila euro. L’ufficio Lavori Pubblici del Comune ha già predisposto i cartelli per informare debitamente gli utenti su inizio e fine dei lavori.

​«Questi interventi – spiega l’assessore De Bortoli – sono finalizzati a garantire maggiore sicurezza e una più facile accessibilità a tutti i cittadini che si recano in visita ai propri defunti. I cimiteri sono luoghi spesso dimenticati ma in realtà vengono frequentati da un grandissimo numero di utenti, in particolare persone anziane. Per questo il Comune di Pordenone pone grande attenzione nei loro confronti. Chiedo ai cittadini un po’ di pazienza per i disagi che si verranno a creare durante questi i lavori, finalizzati però a garantire maggiore sicurezza per i cittadini».