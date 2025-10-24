15 C
Pordenone
venerdì , 24 Ottobre 2025
Open day lunedì 27 ottobre in Fiera: 80 anni di Ascom-Confcommercio

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una lunga storia che nasce in un pomeriggio del 16 luglio del 1945 nei magazzini della ditta Marchi, in corso Garibaldi, alla presenza del notaio Gerardo Toscano. Un gruppo di pordenonesi, consapevoli di quanto fosse necessario un grande sforzo comune per soddisfare gli innumerevoli bisogni delle loro aziende duramente provate dalla guerra a tutto il settore produttivo, si ritrova con l’obiettivo di ridare vita su basi democratiche all’organizzazione della categoria. Nasce così l’Associazione Commercianti della Destra Tagliamento. I promotori sono oltre una settantina, tutti operatori della città.

Gli 80 anni di Confcommercio provinciale saranno celebrati in occasione dell’evento Connessioni alla Fiera di Pordenone lunedì 27 ottobre, con inizio alle 16.30, alla presenza del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, del vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente dell’ente camerale Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo e altre autorità istituzionali. Un appuntamento che festeggia, come da tradizione, anche i Maestri del Commercio a cura di 50&Più, il sodalizio locale più virtuoso d’Italia guidato dal presidente Ezio Bordelot, che – come spiega – «valorizza l’esperienza e la fedeltà al lavoro e riconosce l’impegno, la professionalità e il contributo dato allo sviluppo economico e sociale del territorio». Saranno premiate le attività con 25 anni di lavoro (Aquile di Bronzo), 40 (Aquile d’Argento) e 50 (Aquile d’Oro).


Oltre all’anniversario saranno premiate 5 aziende iscritte da 50 anni all’Ascom-Confcommercio con il premio Fedeltà e un imprenditore che riceverà il 20° premio in memoria di Elvio Fasan (figura storica del commercio pordenonese, imprenditore nel settore dell’ortofrutta e attivamente impegnato nel sistema associativo e nella partecipazione sociale delle comunità locali). Riconoscimenti anche a ex direttori e presidenti Ascom del Friuli occidentale.

Per il presidente dell’associazione Fabio Pillon gli anni 80 non sono solo «un’occasione per raccontare la nostra storia comune e la nostra identità associativa, attraverso le conquiste e le trasformazioni che hanno segnato il nostro cammino e quello delle imprese associate, ma sono anche un traguardo che guarda al futuro promuovendo valori come innovazione, sostenibilità, etica e centralità del lavoro».

Nelle foto: Pillon e Bordelot

