Palazzo del Fumetto, inaugurato Faces Festival

PORDENONE – Torna FACES!, il Festival internazionale della Caricatura giunto alla seconda edizione organizzato dal Palazzo del Fumetto con la direzione artistica di Federico Cecchin, dal 5 al 7 settembre.

Ieri, 4 settembre, si è tenuta l’inaugurazione alla presenza dei caricaturisti con il direttivo del Palazzo del Fumetto, il direttore artistico e la consigliera regionale Orsola Costanza.

Quest’anno FACES! sarà rivolto maggiormente ai professionisti che intendono affinare la propria tecnica attraverso sette masterclass curate dai più importanti e quotati caricaturisti al mondo. Il Festival è inoltre un’opportunità aperta agli appassionati di disegno che abbiano il desiderio di conoscere e imparare professionalmente l’arte della caricatura.

I docenti che partecipano sono gli statunitensi Jason Seiler e Robin Schwartzman, il venezuelano Jorge Torrealba, gli italiani Frank Federighi e Benny Nicolini, l’inglese George Williams e l’austriaco Ralf Ricker.

FACES! rappresenta anche una straordinaria vetrina per il territorio. Infatti, il Palazzo del Fumetto ha organizzato sabato pomeriggio, per i docenti e i partecipanti, un tour alla scoperta della casa natale di Primo Carnera a Sequals e della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, per concludere con la visita alla rievocazione medievale di Valvasone.

La domenica pomeriggio il festival si apre alla città con le caricature al Palazzo del Fumetto dalle 15.30 alle 18.30. Già ora ci si può prenotare sul sito www.palazzodelfumetto.it e www.facesfestival.it I caricaturisti saranno a disposizione del pubblico per un ritratto unico e simpatico che sarà un ricordo irripetibile di un pomeriggio all’insegna del divertimento e della creatività!

Una postazione per le iscrizioni sarà allestita anche domenica in un gazebo nel parco Galvani grazie alla sempre concreta collaborazione e ospitalità della Pordenone pedala, in occasione dell’arrivo della cicloturistica.

“Faces Festival – dichiara il presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà – porta a Pordenone i migliori caricaturisti da Europa e Stati Uniti, anche con la collaborazione di Isca e Eurocature, le due maggiori associazioni americana ed europea del settore. Un programma ricco, degno di un grande festival che rende ancora una volta internazionale Pordenone in vista del 2027”.