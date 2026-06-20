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Palazzo del Fumetto, presentazione app inclusiva Museo del Fumetto

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Pordenone - Palazzo del Fumetto - CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI - Foto Elia Falaschi © 2025 - https://eliafalaschi.it - https://www.cordearchitetti.it

PORDENONE – Rendere più accessibile e fruibile il Palazzo del Fumetto di Pordenone consentendo di vivere un’esperienza di visita alla portata veramente a tutti: nasce così l’innovativa app museale sviluppata assieme a Willeasy s.r.l., azienda friulana specializzata in accessibilità, in collaborazione con il partner tecnologico ATMedia srl.

La nuova app sarà presentata nell’auditorium del Palazzo del Fumetto mercoledì 24 giugno alle 18.00. Un progetto che, entro il 2027, punta a rendere il museo di Pordenone un punto di riferimento nazionale per l’accoglienza e la fruizione inclusiva dei contenuti culturali.

L’iniziativa garantisce non soltanto una migliore esperienza di visita, ma introduce anche nuovi strumenti digitali e sviluppa servizi pensati per rispondere alle diverse esigenze del pubblico.

Quando il progetto è stato avviato, il Palazzo del Fumetto permetteva una buona accessibilità agli spazi, ma non disponeva di strumenti digitali dedicati alla visita né di contenuti specifici per persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Le attività realizzate nel primo anno hanno posto le basi per un cambiamento concreto e duraturo. La collaborazione tra il Palazzo del Fumetto e Willeasy rappresenta un investimento importante per il territorio e per il mondo della cultura. L’ambizione è quella di sviluppare un modello innovativo e replicabile, capace di dimostrare come inclusione, tecnologia e valorizzazione del patrimonio culturale possano crescere insieme.

Caratteristiche dell’app
La nuova app, gratuita per smartphone e tablet, è disponibile per dispositivi iOS e Android e accompagna i visitatori lungo il percorso espositivo, offrendo contenuti accessibili in italiano e in inglese per le 20 sezioni del museo e, a breve, fino a 10 sezioni dedicate alle mostre temporanee del Palazzo del Fumetto. Per ciascuna sezione, in italiano e in inglese, sono previsti: audioguida professionale (fino a 120 secondi), video in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e ISL (International Sign Language) nonchè testo semplificato con tecnica Easy-to-read certificata.

Accanto allo sviluppo dell’app, Willeasy ha svolto un’analisi approfondita degli spazi e dei servizi del museo per individuare punti di forza e possibili miglioramenti in termini di accessibilità. Il lavoro ha permesso di definire una serie di interventi e azioni utili a rendere la visita sempre più semplice, accogliente e autonoma per tutti.

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