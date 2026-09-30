Palazzo del Fumetto: Toppi in mostra fino al 4 ottobre

PORDENONE – Fino a domenica 4 ottobre è possibile visitare la mostra Toppi – Le profondità verticali, la grande esposizione che il Palazzo del Fumetto dedica a Sergio Toppi, tra i più importanti e innovativi autori italiani della Nona Arte e dell’illustrazione.

L’esposizione presenta oltre cento tavole originali e propone un percorso cronologico e tematico attraverso l’universo creativo di Toppi, mettendone in evidenza il segno inconfondibile, la straordinaria costruzione delle tavole, l’uso dello spazio e del colore e quella capacità di rompere gli schemi tradizionali del linguaggio del fumetto che ha reso la sua opera un punto di riferimento anche per generazioni di artisti. Toppi – Le profondità verticali ha accompagnato i visitatori alla scoperta di un autore capace di trasformare la pagina in uno spazio libero, dinamico e quasi sospeso, dove il segno diventa racconto e lo sguardo è invitato a muoversi continuamente tra immagini, dettagli e suggestioni.

Per salutare la mostra è stato organizzato un ultimo fine settimana di appuntamenti speciali, con Luca Salvagno, autore e disegnatore che ha raccolto la lezione dei grandi maestri del fumetto.

• Sabato 3 ottobre, alle 16.30, il pubblico potrà partecipare alla visita guidata con Salvagno, un’occasione per entrare nelle tavole di Toppi attraverso lo sguardo di chi conosce dall’interno il mestiere del disegnatore: segno, composizione, spazio e rapporto tra immagine e racconto saranno al centro del percorso

• Domenica 4 ottobre dalle 10.00 alle 18.00, giornata conclusiva della mostra, sarà invece protagonista la masterclass sempre con Salvagno, un appuntamento dedicato all’arte del disegno e all’eredità lasciata da Toppi, per concludere il percorso espositivo con un momento di approfondimento e confronto.

Entrambi gli appuntamenti sono consultabili e prenotabili sul sito www.palazzodelfumetto.it

Con questa mostra, il Palazzo del Fumetto di Pordenone si distingue ancora una volta per la capacità di riportare al centro dell’attenzione i grandi maestri del fumetto, attraverso un’attenta analisi delle loro opere, del loro stile e delle caratteristiche che li hanno resi immortali. Ad accompagnare la mostra, la pubblicazione di un prezioso catalogo, acquistabile nel bookshop, assieme a svariate pubblicazioni nel segno di Toppi.