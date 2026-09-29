Esclusivo – Guerra, 6 caccia F16 di Aviano partiti per il Medio Oriente

AVIANO – Un secondo gruppo di sei caccia F-16C dell’Aeronautica militare statunitense si sta trasferendo oggi, martedì 29 settembre, dalla base aerea di Aviano, verso l’area di competenza del CENTCOM, segnando un’ulteriore tappa del dispiegamento in corso denominato Coronet East 116 per l’operazioni belliche contro l’Iran (nella foto il tracciamento radar).

Gli aerei, assegnati al 482° Fighter Wing, sono supportati da una aerocisterna Boeing KC-135R operante dalla rete di rifornimento in volo europea.

Il movimento rafforza il flusso continuo di aviazione tattica statunitense dall’Italia verso il Medio Oriente.

Da febbraio ad oggi sono partiti oltre una ventina di caccia F16 da Aviano in varie fasi con avvicendamenti e sostituzioni.

La seconda formazione odierna utilizza i nominativi da TABOR41 a TABOR46 ed è composta da sei F-16C del 93rd Fighter Squadron “Makos”, identificati dal codice di coda “FM” (Florida Makos).

Gli aerei erano arrivati ad Aviano, 10 in totale, venerdì notte della scorsa settimana. Successivamente da Charleston (USA) era giunto un C-17 cargo in loro supporto logistico che ha fatto poi tappa per Ramstein.

L’aerocisterna di supporto è un KC-135R Stratotanker (matricola 57-1453 – nominativo CLEAN94), di cui è stata rilevata la partenza da LROP (Bucarest) prima di dirigersi verso sud-ovest sorvolando i Balcani e il Mediterraneo.

Successivamente, il velivolo si è posizionato per fornire supporto ai caccia provenienti da Aviano durante il loro transito verso l’area di competenza del CENTCOM.

Nella mattinata di martedì 29 settembre un aerocisterna Kc135R Stratotanker proveniente da Larissa in Grecia ha effettuato oltre due ore di rifornimento su Aviano a 24mila piedi ad alcuni F16 in volo addestrativo. L’aerocisterna ha fatto poi rientro nel pomeriggio in Grecia. Al. Rin.