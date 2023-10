Palazzo Klefish imbrattato: la condanna di Loperfido (FdI) e Tomasello (Pd)

PORDENONE – “Nel luogo in cui di notte a Pordenone è proiettata la bandiera di Israele oggi vediamo ciò. Servono commenti?”, lo chiede l’onorevole di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, anche coordinatore provinciale, dopo che la facciata del palazzo con cui Pordenone ogni notte manifesta la sua vicinanza a Israele proiettandone la bandiera è stata imbrattata da ignoti.

“Gesto vile e spregevole, dal quale ci aspettiamo una presa di distanze trasversale, immediata e convinta”, afferma Loperfido. Che aggiunge: “Da persone innamorate del nostro territorio, da amministratori, da eletti, siamo certi che quanto accaduto non abbia nulla a che fare con la nostra Pordenone e i pordenonesi. Ecco perché ribadiamo che mai come in questo momento storico sia necessaria una condanna comune ad Hamas e la sua vile aggressione ai civili israeliani”.

Il deputato pordenonese evidenzia infine: “Ci domandiamo dato il silenzio di questo periodo, se tutte le comunità straniere, numerose nella nostra realtà cittadina e provinciale, siano al nostro fianco in questa condanna contro Hamas e il terrorismo islamico. Senza se, senza ma, senza infingimenti. Ogni tentennamento e ogni silenzio possono essere complici del male”.

Palazzo Keflish imbrattato: Tomasello (Pd), condannare e basta

“L’imbrattamento di Palazzo Keflish è un gesto ignobile e vigliacco che va condannato senza la minima reticenza né esitazione.

Ribadiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla comunità d’Israele e ai cittadini italiani ebrei, come a Confindustria Alto Adriatico e all’emittente Il 13 ospitati nell’edificio. Ripetiamo facendole nostre le parole di David Sassoli, incise in occasione di Expo 2015, quando è stata imbrattata di vernice rosso sangue la bandiera di Israele: è ‘la vergogna dell’intolleranza’.

Lo dichiara il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, commentando il gesto vandalico compiuto nella notte da ignoti a Pordenone, che hanno imbrattato con della vernice rossa Palazzo Klefisch, dove viene proiettata ogni sera la bandiera di Israele in segno di solidarietà dopo l’attacco provocato da Hamas.

“Chi commette atti violenti del genere opera contro la pace – aggiunge Tomasello – alza la tensione nel Paese e crea un clima di inquietudine assai negativo. Se questo è l’obiettivo, falliranno”.