Panchina memoriale donata dal Vespa Club Pordenone alla città

​PORDENONE – È stata inaugurata presso l’area verde all’imbocco di via della Santissima, in prossimità del sentiero del Parco Flu, la panchina che il Vespa Club Pordenone ha donato alla nostra città.

​Si tratta di una panchina che celebra la vittoria del sodalizio al Campionato mondiale Trophy 2024, un trofeo turistico mondiale che si disputa in occasione del Vespa World Days, raduno tenutosi lo scorso anno a Pontedera, in occasione del 140° anniversario della Piaggio e dei 100 anni dello stabilimento nel quale è nato questo scooter.

La panchina è realizzata in acciaio con una seduta in legno di larice, uno schienale decorato riportante la scritta “Vespa Club Pordenone – Club campione del mondo – Vespa Trophy 2024” e la sagoma dell’iconico mezzo. Posizionata in un luogo verde che conduce al centro storico, vuole essere punto di ritrovo non solo per gli appassionati vespisti in occasione dei raduni, ma anche luogo di ristoro e incontro per cittadini e visitatori, contribuendo positivamente alla fruizione del verde e alla socializzazione negli spazi pubblici da parte dell’intera comunità.

Il Vespa Club Pordenone, fondato nel 1952, è uno dei primi Vespa Club in Italia e rappresenta una realtà storica e prestigiosa nel panorama delle associazioni dedicate agli appassionati di Vespa. Sodalizio sempre molto attivo in città, il Club sta organizzando per le giornate del 10-11-12 ottobre 2025 l’evento “Incontriamoci a Pordenone in Vespa”, durante il quale i vespisti provenienti da tutta Europa si riuniranno per il Raduno Nazionale a partecipazione estera.

«Ringrazio il Vespa Club Pordenone – afferma il sindaco Alessandro Basso – per questo gesto che dimostra il legame profondo con la città. La Vespa è un’icona, un simbolo tutto Italiano che vogliamo e dobbiamo goderci. Aspettiamo con ansia il raduno di ottobre che riempirà Pordenone di vespisti che potranno fermarsi su questa bellissima panchina e farsi le foto in sella ai loro mezzi».

Spiega l’assessore Walter De Bortoli: «Il Vespa Club Pordenone, gruppo coeso costituito da oltre 300 appassionati, essendosi aggiudicato per due volte il titolo mondiale Vespa Trophy meritava che nella nostra città ci fosse un segno che celebrasse le sue imprese. Inoltre la panchina a tema “Vespa”, iconico simbolo dell’Italia nel mondo, sarà certamente punto di riferimento a livello internazionale per tutti i vespisti che passeranno di qui, soprattutto in vista di Pordenone Capitale 2027. Un altro bel biglietto da visita per la nostra città».