Covid, premi a Grizzo, servizio sociale Comune e Ats Noncello

PORDENONE – Riconoscimento alla memoria dell’ex assessore Eligio Grizzo e premi al servizio sociale del Comune e dell’ATS del

Noncello per il lavoro svolto nel periodo dell’emergenza sanitaria, dalle assistenti sociali e dagli Os.

E’ accaduto durante la cerimonia svolta ieri, 17 giugno, nella sala consiliare del Comune.

“Pur nella difficoltà di affrontare un fenomeno del tutto sconosciuto – sottolinea Guglielmina Cucci, assessora alle Politiche sociali, – il servizio sociale è stato ed è tuttora il primo fronte nel sostenere le fasce di popolazione più fragili.

I servizi sociali non hanno mai smesso di lavorare hanno accolto nuova utenza hanno affrontato nuove sfide rispondendo a tutte le situazioni impreviste con grande flessibilità e senso di responsabilità, ripensando nuove modalità di intervento per essere sempre vicini alla comunità e pronti ad accogliere. E soprattutto Mantenendo sempre alto il livello di qualità delle prestazioni professionali.”

“Le attività ripensata in tempo di pandemia hanno anche permesso ai servizi sociali d’ambito di intercettare una nuova platea dei soggetti bisognosi di protezione sociale sconosciuta ai servizi in parte generata dall’impatto della crisi economica che ha prodotto nuove povertà e in parte dall’emergere di nuovi bisogni legati appunto all’emergenza sanitaria”.

Il premio è stato consegnato dall’assessore Cucci nelle mani della dirigente del terzo settore Rossella Di Marzo.