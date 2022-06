Riapre Parco Galvani riqualificato con un restyling completo

PORDENONE – Si è svolta l’inaugurazione ufficiale del parco Galvani di viale Dante a Pordenone, polmone verde caro ai pordenonesi, oggi rinnovato e riqualificato. La festa ha coinvolto un gran numero di persone ed ha avuto inizio col flash mob della Filarmonica di Pordenone, durante il quale i suoi 25 membri hanno eseguito magistralmente tre brani.

È seguito il taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Ciriani, dell’assessore all’ambiente Monica Cairoli e dell’assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi.

Spiega il sindaco Ciriani: «Questa riqualificazione nasce dall’aver intercettato un fondo disponibile per la riqualificazione dei parchi e, vincendo un bando, abbiamo potuto investire per questi lavori dei soldi senza mettere mano alle casse del Comune.

Un altro aspetto importante è stata la scelta di togliere le recinzioni. In questo modo si è voluto dare visibilità al parco e alla sua villa, per renderlo più bello, fruibile ed accessibile da tutti i lati, pur mantenendo in sicurezza l’area per i più piccoli che verrà recintata ed implementata con nuovi giochi e con la possibilità, per bimbi e ragazzi, di poter portare anche dei giochi da tavolo per divertirsi in compagnia.

Il parco sarà dotato di telecamere e percorsi nuovi accessibili a tutti e diventerà un ulteriore luogo per lo sviluppo della cultura: un contenitore culturale, quindi, che avrà il PAFF! come punto di riferimento e che potrà ospitare tante attività collaterali che consentano di partecipare ad eventi in una bellissima cornice naturale. Il fine è quello di riappropriarci delle aree verdi che fanno bella Pordenone, proprio quelle che tanto entusiasmano chi viene da fuori città e che magari noi pordenonesi diamo per scontate».

Sono numerosi gli interventi effettuati per questa riapertura. Sottolinea l’assessore Cairoli: «La riqualificazione del parco ha riguardato il rifacimento dei vialetti con materiale drenante e la copertura della pavimentazione dell’area giochi con la gomma. In quest’area abbiamo sostituito un gioco che non era per nulla inclusivo e sostituito le recinzioni per garantire ai più piccoli di poter giocare in serenità e completa sicurezza.

È stata fatta una significativa pulizia di rovi e vegetazione infestante intorno al laghetto ed è stato recuperato il sentiero esistente che costeggiava lo specchio d’acqua.

Sono state aggiunte numerose panchine ed è stata realizzata una pista ciclabile esterna lungo viale Dante. Il progetto originale prevedeva l’abbattimento di 90 piante ma, con la presenza sul campo di un tecnico agronomo forestale, ed una

valutazione nel corso dei lavori, siamo riusciti a salvarle tutte e ne abbiamo addirittura piantumate una decina di nuove. Infine sono state tolte le recinzioni creando un parco aperto.

Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza che preoccupa qualcuno – sottolinea la Cairoli – abbiamo implementato il numero delle telecamere, cosicché il parco risulta completamente video sorvegliato, in particolare la zona giochi. Mi sento di concludere con l’invito “Per favore calpestate l’erba!” perché solo così un parco può essere veramente vissuto. Sempre con rispetto e senso civico».

Interviene l’assessore Parigi: «Parco Galvani viene restituito ai pordenonesi in questa veste di “parco aperto alla città” dopo un’ottima operazione di riqualificazione. Questo è un luogo simbolo di Pordenone, un luogo del cuore.

Abbiamo fatto un lavoro di squadra tra i vari assessorati perché, accanto ad una riqualificazione riguardante il verde, rilanciamo il parco anche sotto il profilo della dinamicità e della vitalità, proponendo una serie di eventi per le famiglie, in un disegno complessivo di rilancio della città tramite gli eventi. Se parco San Valentino sarà dedicato ai grandi concerti, parco Galvani ospiterà manifestazioni per bambini, ragazzi, famiglie e non solo».

Conclude Parigi: «Ci tengo a ricordare che dall’8 luglio al 26 agosto saranno molti e diversificati gli eventi inseriti nel calendario dell’Estate a Pordenone che avranno luogo al parco Galvani. Si va dagli appuntamenti dedicati ai più piccoli con “Scenabimba” di Ortoteatro e della Scuola sperimentale dell’attore, ad un concerto nell’ambito dell’Arpa Festival di Ensamble Armonie, da un Reading musicale promosso dall’associazione Teatro Boxer, ad una serie di aperitivi al parco».

L’inaugurazione è continuata col Dj set di DJ Spiller e Art live show dell’artista friulano SQON che ha proposto musica soul e afro. In differenti postazioni di food & beverage si sono potute gustare le proposte enogastronomiche de “Il Botanico Bistrot”, l’Airstream food de “L’Hamburghetto” e i gelati artigianali di “Amore Bio” portati col carretto.

Per l’occasione il PAFF – Palazzo Arti Fumetto Friuli ha prorogato l’orario di apertura fino alle 23, permettendo ai partecipanti di visitare la mostra attualmente in corso di Juanjo Guarnido “Blacksad – I colori del noir”.

PAFF! collabora agli eventi organizzati dal Comune di Pordenone al parco Galvani, ed estenderà l’apertura delle proprie mostre in tutte le serate in cui sono organizzati gli eventi estivi al parco fino alle 23.

L’Associazione Creativamente Territorio, che ha organizzato l’evento con patrocinio Comune, ha allestito giochi di luci tra proiezioni e suoni nel verde del parco e nel palazzo storico di Villa Galvani.