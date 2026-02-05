7.4 C
Pordenone
giovedì , 5 Febbraio 2026
Parte bene SamuExpo, vetrina delle imprese manifatturiere

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Superata quota 4.500 visitatori solo nella prima giornata: con questo biglietto da visita si è aperto SamuExpo, il Salone delle macchine e tecnologie per le lavorazioni meccaniche, plastiche e subfornitura in corso alla Fiera di Pordenone

La manifestazione sarà aperta ancora venerdì 6 febbraio e sabato 7 quando si tireranno le somme di questa edizione che punta a confermare una crescita costante nei numeri e nella qualità. 540 aziende espositrici presenti (+10% rispetto al 2024), 845 marchi rappresentati e una significativa presenza estera, pari a circa il 16% del totale con l’obiettivo di raggiungere i 17.000 visitatori dell’ultima edizione confermando un pubblico sempre più internazionale.

C’è un clima di soddisfazione tra gli espositori che trovano in SamuExpo un punto di riferimento per la manifattura avanzata, unendo esposizione, innovazione, formazione e opportunità concrete di sviluppo commerciale per imprese e territorio.

“Samuexpo è un evento di rilevanza nazionale e internazionale, con la partecipazione di operatori da tutta Italia oltre che da paesi vicini, come Austria, Slovenia e Croazia. Paesi che noi vediamo come potenziali partner per la nostra crescita.

La fiera è un ambiente ideale per sviluppare nuove relazioni di business, incontrare buyer e distributori, aggiornarsi sulle novità del settore e stringere collaborazioni strategiche – rileva Nerio Dalla Vecchia, Presidente della Federazione Metalmeccanica di Confartigianato Imprese Veneto. Samuexpo consente a molte imprese artigiane che non esportano direttamente, ma sono parte integrante delle filiere produttive della metalmeccanica e della meccanica strumentale, di avere visibilità e incontrare opportunità per nuovi mercati.” “Samu Expo è una vetrina strategica perché mette in relazione subfornitura, manifattura avanzata, oltre che filiere diverse come quelle della meccanica e della plastica. In un unico luogo puoi incontrare potenziali buyer su diversi mercati sia nazionale che internazionale, aprendo opportunità importanti per le imprese– aggiunge Raffaello Giora Presidente del Gruppo di mestiere della Chimica Gomma Plastica di Confartigianato Imprese Veneto – la sfida ora è accompagnare questa crescita con competenze, nuove professionalità e politiche industriali che riconoscano il valore strategico della filiera gomma-plastica per il sistema produttivo italiano ed europeo”.

