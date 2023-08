Pd: Tomasello, al via congresso nel Pordenonese

PORDENONE – “Il Partito Democratico rinnoverà gli organi dei 24 circoli del Pordenonese nonché la segreteria della Federazione provinciale di Pordenone. Le assemblee congressuali sono convocate dal 9 al 24 settembre per l’elezione dei segretari di circolo e dei direttivi di circolo, del segretario provinciale e dei componenti dell’assemblea provinciale.

Le operazioni sul territorio si svolgono contestualmente alle votazioni per il segretario regionale”. Ne dà notizia Fausto Tomasello, segretario provinciale del Pd di Pordenone, carica cui è ricandidato.

In merito all’annuncio “dell’intenzione manifestata da Enrico Guin di presentare la propria candidatura”, Tomasello dichiara di essere “pronto per un sano e costruttivo confronto congressuale. Ben venga la sua intenzione che – aggiunge – certifica la vitalità del partito. Auguro a tutti gli iscritti e le iscritte buon congresso”.

Tomasello spiega che “l’assemblea provinciale sarà composta da 62 componenti eletti per la provincia di Pordenone, cui si aggiungono i componenti di diritto come definiti dallo Statuto Regionale e i membri della Commissione Provinciale per il Congresso. Il numero dei componenti elettivi dei direttivi dei Circoli è stabilito in almeno il 10% degli iscritti allo stesso e i seggi attribuiti a ogni Circolo della Federazione di Pordenone per l’elezione del segretario provinciale sono determinati in proporzione al numero degli iscritti di ciascun circolo nell’anno 2022”.

Per quanto riguarda il Congresso provinciale, la presentazione della candidatura alla segretaria deve essere depositata entro le 18 del 7 settembre presso la sede della Federazione provinciale e dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione di almeno 30 e non più di 70 iscritti di almeno tre Circoli. Le candidature a segretario/a di Circolo , invece, si presentano il giorno dell’assemblea di circolo che vota il segretario. Il candidato segretario è collegato a una o più liste ed è possibile l’autocandidatura.