Pesistica Pordenone: Sara Dal Bò sul tetto d’Europa

PORDENONE – Sara Dal Bò si conferma sul tetto d’Europa. Nella giornata conclusiva dei Campionati Europei Youth e Under 15 disputati a Pristina, in Kosovo, la pesista di Cordenons ha difeso il titolo continentale nella categoria oltre 77 kg dominando la pedana con tre medaglie d’oro: 99 kg nello strappo, 124 kg nello slancio e un totale di 223 kg. Un successo netto, chiuso con 5 kg di margine sulla turca Sudenaz Yilmaz e 6 kg sulla georgiana Nini Komladze.

Cresciuta nella Pesistica Pordenone — la società che l’atleta continua a considerare la propria famiglia sportiva anche adesso che si allena al Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma —, Dal Bò ha regalato un’altra prova maiuscola. «Sara è riuscita a mantenere la giusta tensione portando a termine una gara impeccabile in condizioni non facili», ha spiegato il tecnico Luigi Grando, da sempre legato a doppio filo alla campionessa cordenonese.

La trasferta kosovara ha visto infatti l’intera spedizione azzurra fare i conti con un’intossicazione alimentare alla vigilia. Un imprevisto che il giorno precedente ha condizionato le prove di Alessia Bellia e Carlotta Cavaliere, entrambe classe 2011 e portacolori della Pesistica Pordenone, in pedana nella categoria oltre 69 kg Under 15. Nonostante il malessere fisico, Bellia ha chiuso al sesto posto con 170 kg di totale e Cavaliere al settimo con 168 kg. Per le due giovani pordenonesi si è trattato di un banco di prova fondamentale in prospettiva futura: «Hanno dovuto stringere i denti, ma hanno dimostrato carattere – ha aggiunto Grando –. Sono giovanissime, avranno altri due anni nella classe Under 17 e questa esperienza servirà per la loro crescita».

Per Dal Bò si tratta del secondo podio internazionale dell’estate dopo l’argento mondiale Youth in Colombia a luglio, a cui si somma il tricolore conquistato agli Assoluti di Bari a giugno. Dal prossimo anno la pesista farà il salto tra le Junior, entrando nel gruppo di lavoro per le qualificazioni olimpiche.

Alla trasferta a Pristina ha preso parte anche Elisa Crovato, inserita nello staff tecnico della Nazionale giovanile. «Un ringraziamento va alla presidente della Pesistica Pordenone Maria Rosa Flaiban e al maestro Dino Marcuz – ha concluso Grando –, che supportano costantemente il lavoro in palestra e il prosieguo dell’attività societaria».