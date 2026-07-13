Successo per Festa Famiglie Ail Pordenone

PORDENONE – Oramai da molti anni questo appuntamento estivo di FAMIGLIE INSIEME che Ail Pordenone propone non solo per i suoi soci e volontari ma anche per tutti coloro che apprezzano e gli riconoscono il valore e il quotidiano operato , viene atteso e seguito con vicina partecipazione .

In questa edizione poi si è aggiunto un altro motivo per il quale Ail Pordenone ci teneva a sottolineare il fattore affettivo e di sincera memoria con il ricordo di Bruno Ros ( 10 anni dalla sua scomparsa) uno dei fondamentali fondatori e fautori della oramai trentennale associazione pordenonese .

Durante la prosecuzione dell” accurato pranzo ma anche dopo la celebrazione della Santa Messa avvenuta in mattinata, ci sono stati momenti nei quali alcuni ospiti hanno potuto ringraziare e portare i loro calorosi saluti testimoniando con pensieri e riflessioni il grande operato di Ail e dei loro collaboratori.

Graditissima la presenza del Ministro Luca Ciriani che in forma del tutto privata non ha voluto far mancare le sue parole e attestati di stima che si ripetono da anni, i a onor del vero , anche in tempi nei quali i suoi ruoli e incarichi erano di natura diversa.

Fra le testimonianze e partecipazioni ricordiamo Matteo Martinelli che Ail ha incaricato per seguire i Moduli di Respiro, la dott.ssa Anna Ermacora che ha citato la fondamentale attività di Ail Pordenone per l’ Ematologia, la dott.ssa Mariagrazia Michieli che ha particolarmente evidenziato la costante collaborazione con Ail per la sua crescita professionale ora poi che si è trasferita con nuovo incarico a Belluno.

Fra gli altri ricordiamo il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol e il sindaco di Aviano Paolo Zanin Tassan mentre il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha voluto , così come Alessandro Ciriani Europarlamentare , trasmettere attraverso terzi i loro particolari saluti e riconoscimenti.

Come da ludico e interessante momento non è mancata la classica .lotteria quest’ anno più che mai sostanziosa con ben 60 premi e quindi estrazioni.

Stefano Boscariol