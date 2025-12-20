Piano City Pordenone: doppio concerto di Natale, il 22 e il 24

PORDENONE – Piano City Pordenone porge i suoi auguri di Buone Feste con un emozionante concerto di Nataledell’affiatato duo Francesca Viaro, voce, e Bruno Cesselli, pianoforte.

Lunedì 22 dicembre alle 21 il Piano City Parlour di vicolo San Francesco, il nuovo salotto musicale di Pordenone, ospiterà il concerto Christmas Songs, un suggestivo viaggio musicale dalle atmosfere evocative, che spazierà tra le composizioni del grande American Songbook e i brani natalizi della tradizione europea, in una rilettura a tratti spericolatamente audace, a tratti rispettosissima, in ogni caso rigorosamente Jazz! I

Il pianoforte di Cesselli, compositore e arrangiatore fra i più conosciuti ed apprezzati in ambito jazzistico, si fonderà con la vocalità dai toni intensi e raffinati di Viaro, in un connubio seducente.

Un ottimo modo per salutare il 2025 e dirsi arrivederci a un Anno Nuovo ricco di appuntamenti in attesa della nuova edizione del festival di giugno.

Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.it.

Mercoledì 24 dicembre, Piano City Pordenone festeggia il Natale anche alla Casa per anziani “Umberto I” di Pordenone che apre le sue porte al pubblico per un concerto pianistico a ingresso libero. Un momento di incontro e condivisione tra gli ospiti della struttura, i giovani pianisti e la comunità cittadina.

Appuntamento alle ore 10.30 nei locali della Asp “Umberto I” (piazza della Motta 12), sette giovani pianistiunder 16 – Sara Bertiato, Maria Bozzer, Isa De Franceschi, Federico Genovesi, Margherita Modolo, Gian Mario Morinelli, Elia Olivo – eseguiranno alcune delle più note melodie dal famoso balletto The Nutcracker Suite di Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840–1893) – dall’Ouverture alla Marcia, dalla Danza dei fiocchi di neve al famoso Valzer dei fiori – insieme ad altri brani tratti dal repertorio classico.

Le trascrizioni di H.F.D. Rahter e A. Christopherson per pianoforte solo e a quattro mani accompagnate dalla voce recitante della giovane e talentuosa Beatrice Vittoria Zorzi esploreranno la magia della fiaba lo “Schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann. Questo viaggio tra fiaba e musica è al centro di un progetto speciale, curato dalla professoressa Lucia Grizzo, che trasforma la musica da balletto in un racconto pianistico solistico e corale. Un’iniziativa che celebra il pianoforte come strumento narrativo, capace di evocare scenari, personaggi e sogni. Ma anche un’occasione d’incontro tra le generazioni all’insegna della musica, linguaggio che non ha confini, patrimonio condiviso e condivisibile senza età.

L’appuntamento Un piano per Natale… è promosso nell’ambito del Natale a Pordenone, tra le trecento iniziative speciali del programma Verso Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

