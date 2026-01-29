PIANOS & STORIES, doppio incontro-laboratorio il 1^ febbraio

PORDENONE – Domenica 1° febbraio dalle 10.30 il Piano City Parlour di Pordenone in vicolo San Francesco ospita PIANOS & STORIES, doppio incontro-laboratorio con due veri insider del mondo degli 88 tasti, per uno sguardo dietro le quinte tra divulgazione musicale e riflessione professionale. Gian Piero Terravazzi, già apprezzatissimo tecnico Yamaha e Bösendorfer, accompagnerà il pubblico in un viaggio nel cuore del pianoforte e Giovanni Iannantuoni, già Sales Manager di Yamaha per la Divisione Pianoforti, proporrà un percorso di self-marketing e personal branding permusicisti.

Tra i più noti tecnici accordatori del panorama musicale italiano, dopo gli esordi nei laboratori artigiani di restauro del pianoforte, Terravazzi ha operato come libero professionista per rivenditori, scuole di musica e studi di registrazione, fino all’ingresso, nel 2000, in Yamaha Music Europe – Italian Branch.

Qui ha ricoperto il ruolo di Piano Technician, occupandosi della preparazione tecnica dei pianoforti da concerto Gran Coda serie CF per festival, eventi istituzionali e prestigiose sale da concerto, affiancando grandissimi artisti internazionali. Nel suo percorso figurano corsi di perfezionamento presso la Yamaha Piano Technical Academy in Giappone e la fabbrica Bösendorfer di Vienna. In seguito, come Product Specialist, è stato referente tecnico per i marchi Yamaha e Bösendorfer, curando formazione, consulenza e presentazione delle principali innovazioni tecnologiche applicate al pianoforte.

Oggi opera come consulente specializzato, apprezzato per la capacità di tradurre le esigenze espressive dei pianisti in interventi tecnici mirati sulla meccanica dello strumento. Terravazzi accompagnerà il pubblico dentro il pianoforte, svelandone materiali, struttura e complessità: tra legno d’abete, faggio, carpino, mogano, camelia, velluto, feltro, ghisa; dai 52 tasti in resina ai 36 tasti in ebano; dalle 5000 componenti per la meccanica ai 250 metri di acciaio armonico e rame per le 243 corde.

Giovanni Iannantuoni, Marketing Advisor e fino al 2024 Sales & Marketing Manager di Yamaha Music, esperto di strategia di brand e comunicazione della musica proporrà invece un focus sulle sfide del dar forma a una carriera artistica oggi e sull’importanza di definire un posizionamento professionale chiaro in un contesto fortemente competitivo. Dopo la formazione accademica, infatti, molti pianisti affrontano il mercato senza strumenti di comunicazione adeguati, in un contesto in cui solo una minima percentuale riuscirà a costruire una carriera solistica.

Ecco che cruciale diventa il personal branding ovvero l’insieme di azione con cui si delinea e comunica in modo consapevole la propria identità professionale, rendendola riconoscibile e credibile nel tempo. La narrazione ne è lo strumento cruciale: raccontare il proprio percorso, i valori e le scelte significa dare senso alle competenze e creare una relazione di fiducia con il pubblico.

L’incontro è rivolto a musicisti, studenti e appassionati, ma anche a chi desidera comprendere cosa si cela dietro il suono del pianoforte e le dinamiche del lavoro musicale contemporaneo.

L’ingresso è libero.

Per informazioni [email protected] .