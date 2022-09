Pnlegge, dal 2 settembre torna la campagna Amici

PORDENONE – Il conto alla rovescia è scattato, mancano meno di due settimane a pordenonelegge 2022, in programma dal 14 al 18 settembre: è la 23^ edizione della Festa del Libro con gli Autori, che torna nel cuore di Pordenone e in altri 9 Centri della provincia e 2 della regione, con oltre 530 protagonisti, oltre 300 eventi e tante locations nelle quali gustare il proprio incontro con la letteratura, l’attualità, la scienza, l’arte, lo spettacolo.

C’è un modo per vivere da protagonisti le emozionanti giornate della Festa del Libro con gli Autori, per prenotare il proprio posto agli appuntamenti in programma (fino a esaurimento posti disponibili) e al tempo stesso testimoniare la propria vicinanza al festival, sostenendolo concretamente: da venerdì 2 settembre (ore 9) e fino a giovedì 8 settembre (ore 18), si potrà aderire alla campagna Amici di Pordenonelegge, la storica iniziativa di crowdfunding rivolta a tutti gli appassionati, al pubblico che da ventidue anni segue con straordinaria partecipazione le proposte del festival e i suoi protagonisti.

Due le novità della campagna 2022: è possibile preregistrarsi già da ora nel lito al link https://www.pordenonelegge.it/sostienici creare la propria area riservata e impostare la lista degli incontri preferiti. Questo agevolerà a tutti la procedura di sottoscrizione e di prenotazione.

La seconda è la scomparsa dei “vecchi codici” e l’arrivo degli “ingressi” che il nuovo sistema scalerà in automatico a ogni prenotazione dandone evidenza all’utente.

Per la campagna Amico saranno disponibili quote da 4 ingressi con donazione di 25 € e da 7 ingressi con 35 €.

Per tutti i dettagli è disponibile la sezione FAQ presente in home page del sito o è possibile scrivere a [email protected] oppure prendere contatto con la Fondazione

Pordenonelegge al numero 0434.1573100.

Intanto, da oggi primo settembre anche le scuole potranno prenotare i loro accessi agli incontri dedicati ai giovani lettori e lettrici.

Subito dopo, nelle giornate del 10 e 11 settembre, dalle ore 9 di sabato 10 alle ore 18 di domenica 11 settembre, si apriranno le prenotazioni libere per i posti ancora disponibili: sarà un vero e proprio “click week end”, nel quale prenotare il proprio ingresso fra quelli ancora disponibili.

Anche in questo caso si consiglia la preregistrazione fin da ora al link https://www.pordenonelegge.it/account/registrati