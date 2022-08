Green Economy in vetrina grazie a “Pordenone With Love”

PORDENONE – Cambio di testimone, questa mattina, 31 agosto, alla Vetrina di Pordenone With Love, iniziativa di ConCentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che rientra tra le attività finalizzate a stimolare e incentivare attività tese alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese.

Dopo Luppolo Verde, Daimon Srl e Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva, è ora la volta della Cooperativa Sociale Karpós di Pordenone, specializzata green-economy, in particolare nella gestione rifiuti.

«Quest’esperienza – commenta la Presidente della cooperativa, Paola Marano – ha permesso di cogliere una nuova esigenza/fabbisogno del territorio rappresentata dal loro riutilizzo; la tendenza, in linea con il trend internazionale e nazionale, dimostra l’interesse crescente verso l’economia circolare, un sistema in cui tutte le attività sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro; nell’attuale economia lineare, invece, terminato il consumo, termina il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, replicando lo schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento. Le opportunità di sviluppo del riuso/riciclo – ha detto ancora – spingono Karpos ad avviare un progetto che dà origine al laboratorio Ridoprìn Lab con sede nel quartiere di Torre di Pordenone. Tra le finalità, la creazione di opportunità lavorative per le fasce deboli rappresentate in primis dal target femminile. Ridoprìn – Lab è quindi un laboratorio che coniuga economia circolare e solidale attraverso attività di ri-produzione tessile e non solo».

A Pordenone saranno esposti prodotti derivanti da scarti di tessuti industriali e oggettistica come bigiotteria, borse e abbigliamento per bambini in lana cotta. Presenti alla inaugurazione l’amministratore unico di ConCentro, Silvano Pascolo, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Pordenone, Morena Cristofori e il direttore dell’azienda speciale della CCIAA Pn-Ud, Emanuela Fattorel.

Dopo Karpos esporranno: Maglificio Ma.Re. Srl di Chions (produzione industriale di maglieria intima donna/uomo/bambino), Lym Srl di Sacile (progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi d’illuminazione avanzati) e Cooperative Agricole Soc. Coop. di Zoppola (produzione di prodotti di pasticceria e da forno).