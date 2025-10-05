13.7 C
Pnthlon 2025, Pordenone Fc: donazione a Lady Avventura per orfanotrofi Colombia e Kenya

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sabato 4 ottobre, in occasione della maratona Pnthlon 2025 alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pordenone Elena Ceolin, del Presidente del Panathlon Elisabetta Villa, del Past Presidente Panathlon Massimo Passeri e della Presidente Fidapa Sonja Pin, le due associazioni di cui fanno parte le ladies, Il Presidente del Pordenone Fc Gian Paolo Zanotel e il vice Franco Zanetti hanno donato, con la collaborazione dello sponsor tecnico Erreà, maglie da gioco, tute e materiale da gara/allenamento neroverdi al gruppo “Lady Avventura” capitanate da Romanina Santin.

L’intero materiale sportivo sarà consegnato in occasione della partenza per la Colombia e per il Kenya dove le ladies visiteranno degli orfanatrofi per portare gioia e sostegno ai bambini e per promuovere sport, inclusione e aiuto concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

“Ringraziamo il Pordenone Fc per aver pensato a noi e per questa opportunità: oggi le maglie e le tute rappresentano simbolicamente il sostegno che ci accompagna ormai da più di dieci anni in questo progetto di solidarietà”. Alla consegna in rappresentanza di tutte le Ladies erano presenti Giovanna Santin, Patrizia Livorsi, Flavia Massanzana, Iva Mari e Manuela Scuccato.

