Pokerissimo di vittorie per la Neonis che espugna Spilimbergo.

Le Aquile Neonis fanno pokerissimo espugnando il campo della Vis Spilimbergo, e consolidano il loro primato in classifica, mantenendo l’imbattibilità esterna.
Ancora una volta le Aquile di Vallenoncello costruiscono la vittoria nella metà campo difensiva: chiuso il primo tempo sul 37-34, i mosaicisti restavano aggrappati al match fino a -5’43” del terzo quarto (43-43), prima di restare a secco dal campo per 3 minuti. Intanto la Neonis, con Bovo e Maralossou scavava il solco del +11 (56-45) che decideva il match.
Nell’ultimo quarto match la Neonis manteneva il controllo fino a metà periodo, prima che la veemente reazione dei padroni di casa rosicchiasse il margine ospite a 2 punti con due minuti da giocare. A quel punto si cambiava sport, da basket a wrestling: morale, nessuno segnava più (a parte un libero di Gaspardo) e le Aquile potevano festeggiare.
Migliore in campo per le Aquile il capo branco Kuvekalovic (22 punti, 3/9 da 2, 5/10 da 3, 1/2 ai liberi, 10 rimbalzi e 3 recuperi), mentre manca ancora alla Neonis un po’ di cinismo per chiudere le partite senza soffrire fino all’ultimo. In compenso, è chiara ormai l’identità difensiva, un’arma in grado di decidere i match.
VIS SPILIMBERGO – NEONIS BASKET 69-70 (22-21, 34-37, 52-61)
Parziali 22-21 | 12-16 | 18-24 | 17-9
VIS SPILIMBERGO: Desiderio 5, Bertuzzi 3, Considine, Passudetti 8, Studzinskij 9, Morello 12, Varuzza, Gallizia 14, Gaspardo 16, Sovran 2 Non entrati: Hyso. All. Turchetto
NEONIS BASKET: Brusamarello 9, Maluta 4, Maralossou 5, Crestan 7, Bovo 3, Righetti 7, Margoni 5, Kuvekalovic 22, Piarchak 8. Non entrati: Scarpis, Norcen, Mosconi. All. Brecciaroli
Arbitri: Dalibert di Trieste e Cotugno di Udine.
Usciti 5 falli: Nessuno
Note: Antisportivo a Kuvekalovic (Neonis). Fallo tecnico a panchina Neonis.