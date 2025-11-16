13.2 C
Pordenone
lunedì , 17 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pokerissimo di vittorie per la Neonis che espugna Spilimbergo.

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Le Aquile Neonis fanno pokerissimo espugnando il campo della Vis Spilimbergo, e consolidano il loro primato in classifica, mantenendo l’imbattibilità esterna.

Ancora una volta le Aquile di Vallenoncello costruiscono la vittoria nella metà campo difensiva: chiuso il primo tempo sul 37-34, i mosaicisti restavano aggrappati al match fino a -5’43” del terzo quarto (43-43), prima di restare a secco dal campo per 3 minuti. Intanto la Neonis, con Bovo e Maralossou scavava il solco del +11 (56-45) che decideva il match.

Nell’ultimo quarto match la Neonis manteneva il controllo fino a metà periodo, prima che la veemente reazione dei padroni di casa rosicchiasse il margine ospite a 2 punti con due minuti da giocare. A quel punto si cambiava sport, da basket a wrestling: morale, nessuno segnava più (a parte un libero di Gaspardo) e le Aquile potevano festeggiare.

Migliore in campo per le Aquile il capo branco Kuvekalovic (22 punti, 3/9 da 2, 5/10 da 3, 1/2 ai liberi, 10 rimbalzi e 3 recuperi), mentre manca ancora alla Neonis un po’ di cinismo per chiudere le partite senza soffrire fino all’ultimo. In compenso, è chiara ormai l’identità difensiva, un’arma in grado di decidere i match.

VIS SPILIMBERGO – NEONIS BASKET 69-70 (22-21, 34-37, 52-61)

Parziali 22-21 | 12-16 | 18-24 | 17-9

VIS SPILIMBERGO: Desiderio 5, Bertuzzi 3, Considine, Passudetti 8, Studzinskij 9, Morello 12, Varuzza, Gallizia 14, Gaspardo 16, Sovran 2 Non entrati: Hyso. All. Turchetto

NEONIS BASKET: Brusamarello 9, Maluta 4, Maralossou 5, Crestan 7, Bovo 3, Righetti 7, Margoni 5, Kuvekalovic 22, Piarchak 8. Non entrati: Scarpis, Norcen, Mosconi. All. Brecciaroli

Arbitri: Dalibert di Trieste e Cotugno di Udine.

Usciti 5 falli: Nessuno

Note: Antisportivo a Kuvekalovic (Neonis). Fallo tecnico a panchina Neonis.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.