Polisportiva Villanova: le iniziative in ricordo di don Romano

PORDENONE – Un’associazione culturale per portare avanti il messaggio di don Romano Zovatto, l’amato parroco di Villanova che, assieme a una cordata di volontari, per 25 anni, a partire dai primi anni Settanta, ha forgiato l’identità di un quartiere che stava nascendo.

Lo spirito e l’impegno che allora hanno consentito di costruire l’attuale superattiva comunità, trasformando il quartiere dormitorio in uno dei poli di aggregazione più vivaci della regione, prendono forma grazie a una serie di iniziative che non si limitano a ricordare la figura del compianto “don”, ma guardano avanti.

MESSA. L’occasione è l’anniversario della morte di don Romano, scomparso nel febbraio 2017 quando era parroco di Visinale, per la quale domenica 11 febbraio, alle 11, nella “sua” parrocchia Cristo Re, a Villanova, verrà celebrata una messa in suffragio da don Basilio Danelon, suo amico fraterno e compagno di studi ecclesiastici.

Ma la celebrazione non poteva esaurire la potenza del messaggio di don Romano. Per questo motivo, diversi di volontari di Polisportiva Villanova, Festa in Piassa, Pro loco Pordenone, Parrocchia Cristo Re, Associazione Glorialanza assieme a tanti cittadini hanno dato vita al comitato “Insieme per don Romano), un contenitore che riunisce gli eventi messi in campo per la celebrazione della sua scomparsa e getta le basi per il futuro.

MOSTRA FOTOGRAFICA. Al termine della messa, domenica 11 febbraio, nella chiesa Cristo Re, verrà inaugurata una mostra fotografica sulle opere costruite in Burkina Faso: si tratta di una delle innumerevoli attività caritatevoli di cui don Romano si è reso protagonista assieme ad altri volontari. In forza del suo motto “Che la mano destra non sappia quella che dona la sinistra” è pressoché impossibile ricostruire l’elenco dei progetti che ha portato avanti in oltre 50 anni di sacerdozio.

LIBRO. In quella occasione verrà distribuito “Un uomo giusto al momento giusto. Don Romano”, libro edito nel 2017 dalla Polisportiva Villanova Judo Libertas, curato da Michela Carli, che ripercorre la storia di don Romano e della nascita del quartiere: il testo è stato ristampato, perché arricchito con la testimonianza di monsignor Paolo Zovatto, fratello di don Romano, che darà voce alla sua vita spirituale.

IL FUTURO. L’obiettivo è ricordare la figura di don Romano, portando avanti il suo messaggio che trova nella solidarietà la mission principale: l’obiettivo è istituire borse di studio, sostegni alle famiglie del quartiere in difficoltà, rappresentazioni teatrali sulla sua vita e le sue opere con il fine di farlo conoscere alle nuove generazioni.

Per comprendere appieno il suo pensiero un gruppo di cittadini di Villanova sta inoltre riproducendo le oltre ottomila pagine di appunti manoscritti con i quali don Romano fermava su carta pensieri, insegnamenti cristiani, promemoria per le prediche domenicali. Un lascito importante che rende immortale il suo messaggio di solidarietà.

Don Romano fu ordinato sacerdote il 29 giugno del 1964. È stato parroco di Villanova dal 1972 al 1997 e, per altri vent’anni, parroco di Visinale. Il suo nome è strettamente legato allo sviluppo aggregativo del quartiere di Villanova: grazie al suo impegno, che ha saputo attrarre tantissimi volontari, sono nati Festa in Piassa, Polisportiva Villanova, Oratorio, Centro sportivo Armando Lupieri.