Pordenone, al via la tradizionale mostra dei presepi artigianali della Pro Loco

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Anche quest’anno la Pro Loco di Pordenone rinnova l’appuntamento con la tradizionale mostra di presepi artigianali, un percorso diffuso che accompagnerà la città per tutto il periodo delle festività natalizie.

Le creazioni dei presepisti locali saranno visitabili in diverse sedi: l’ex tipografia Savio, la Biblioteca Civica, il Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari e le vetrine della sede stessa della Pro Loco. Un vero e proprio tour tra le bellezze architettoniche del centro, pensato per valorizzare la creatività e la fantasia di tanti appassionati che ogni anno contribuiscono a mantenere viva questa tradizione.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta all’ex Savio, alla presenza del sindaco Basso e degli assessori Badanai Scalzotto, Ceolin e Tropeano, insieme ad altre autorità cittadine. Un momento di condivisione che ha dato simbolicamente il via a un’edizione che si preannuncia ricca di partecipazione e spirito natalizio.

Foto di Mario Boranga.

