Pordenone, allerta rossa. Tante sospensioni. Gli ultimi provvedimenti

PORDENONE – L’allerta meteo rossa attualmente in corso sul Friuli Venezia Giulia prevede per le prossime ore piogge e vento molto forti, con precipitazioni intense in particolare nelle aree montane, con il possibile conseguente innalzamento del livello dei fiumi Cellina, Meduna e Noncello.

Di fronte allo scenario meteo avverso, il Prefetto di Pordenone oggi ha disposto, per oggi e domani, anche la SOSPENSIONEDI TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE, includendo gli allenamenti e le manifestazioni agonistiche e non, sia all’aperto che al chiuso.

Inoltre, la Protezione civile regionale oggi ha ordinato la SOSPENSIONE DI TUTTO IL TRASPORTO PUBBLICO, automobilistico, ferroviario e marittimo, da e per numerosi comuni cella regione, fra cui Pordenone. Sospensione in vigore fino a tutto venerdì 3 novembre.

Il Comune di Pordenone, valutato lo scenario in evoluzione e tenuto conto delle indicazioni del Prefetto, ha disposto in via precauzionale ULTERIORI IMPORTANTI LIMITAZIONI alle attività cittadine, che comportano la sospensione di eventi e incontri, la chiusura al pubblico di numerosi spazi pubblici, all’aperto e al chiuso, oltre a modifiche alla raccolta dei rifiuti.

L’intento dell’amministrazione comunale è quello di ridurre al minimo indispensabile la circolazione di mezzi e persone nelle giornate in cui potrebbero verificarsi i momenti di massima allerta. Le limitazioni sono state disposte con ordinanza emanata oggi.

I seguenti provvedimenti disposti dal Comune di Pordenone entrano in vigore nella giornata di oggi giovedì 2 novembre e resteranno validi fino alla conclusione della fase emergenziale.

•Sono chiuse al pubblico le seguenti strutture comunali: Biblioteca civica e biblioteche di quartiere, Centri giovani, Musei civici e spazi espositivi, Archivio storico e le sale comunali destinate a eventi e incontri pubblici.

•Tutti i parchi pubblici della città sono stati chiusi.

•Sospesi il mercato cittadino di sabato 4 novembre e i mercati di quartiere.

•Annullati o rinviati gli eventi pubblici programmati nelle strade e piazze cittadine, fra cui il Mercato Italiano Alimentare in piazza XX Settembre e la Lucciolata benefica di sabato a Torre.

•Per quanto riguarda le celebrazioni istituzionali del 4 novembre, al momento si è in attesa di disposizioni.

•Gli eventi in programma nel fine settimana al Teatro Verdi sono rinviati.

•L’apertura dei servizi demografici comunali (anagrafe e stato civile) è garantita solo su

appuntamento, per questioni urgenti e non rinviabili. È possibile contattare gli uffici al numero 0434 392363

•Le strade comunali che si trovano nelle zone più facilmente esondabili sono presidiate e i tecnici sono pronti a chiuderle in caso di necessità. Si tratta delle seguenti: in centro, via Codafora, vicolo del Molino, Rivera del Pordenone; nel quartiere Villanova, via Villanova di Sotto, via G. di Vittorio,

via Villanova, via Frazione Villanova, via del Bosco, via Levade; In zona Vallenoncello, via del Passo.

•Quanto ai parcheggi, restano chiusi il parcheggio interrato Rivierasca e le prime tre corsie del parcheggio Marcolin.

•Per quanto riguarda il Centro raccolta rifiuti di via Nuova di Corva è chiuso da oggi a sabato 4 novembre.

•SI RACCOMANDA DI NON ESPORRE I RIFIUTI NELLE VIE ESONDABILI (ELENCATESOPRA), per le quali sarà previsto un servizio di raccolta straordinario non appena conclusa la fase critica.

La data verrà comunicata appena possibile.

•È SOSPESA INOLTRE LA RACCOLTA DEL VERDE IN TUTTA LA CITTÀ , fino a fine emergenza. Sarà recuperata con una raccolta straordinaria appena possibile.

Tutti gli attori convolti sono operativi al 100%: Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia Locale, GEA, le società di gestione dei servizi pubblici, operai e uffici comunali. Tutti i presidi idraulici sono operativi e funzionanti. Per quanto riguarda altre attività previste tra sabato e domenica o scuole, al momento non si é in grado di fornire informazioni, dovendo attendere gli sviluppi dell’allerta meteo nelle prossime ore.

Il Comune di Pordenone invita tutti alla massima prudenza.