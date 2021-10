Pordenone Art and Food, dall’1 al 3 ottobre arte ed enogastronomia

PORDENONE – Torna Pordenone Art and Food dall’1 al 3 ottobre, il festival di arte ed enogastronomia che trasforma la città in un esteso contenitore a cielo aperto di eventi culturali e del mondo del food.

Interpretando la città in modo attrattivo e coinvolgendo le diverse aree urbane attraverso il suo programma, Pordenone Art and Food entra nel calendario dei grandi festival tematici e identitari del Friuli Venezia Giulia, grazie alla valorizzazione delle eccellenze locali e di tutto il comparto vitivinicolo e agroalimentare che rafforza l’identità culinaria del Friuli Occidentale.

Un mondo affascinante di storia, autenticità e antichi saperi, per raccontare il nostro territorio attraverso esperienze guidate nel gusto e nella cultura con incontri, degustazioni, libri, laboratori, visite guidate per conoscere, approfondire e avvicinare prima ancora di sedurre il palato con le nostre eccellenze.

Una manifestazione che fonde in un unicum armonico accoglienza, ospitalità e ristorazione, dove arte e cultura si uniscono in un intreccio di identità ed autenticità per narrare l’importante identità enogastronomica del territorio regionale fra il Tagliamento e il Veneto.

Vi aspettiamo a Pordenone, ci trovate in piazza XX Settembre, a Palazzo Montereale Mantica, in Loggia del Municipio, nel complesso dell’ex convento di San Francesco.

Pordenone ArtAndFood 2021 è nato dalla collaborazione fra Comune di Pordenone, ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine, Promoturismo FVG e con il coinvolgimento di Sviluppo e Territorio.

Tutti gli eventi saranno accessibili previa prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite o presso Musicatelli Piazzale di piazza XX Settembre, e possesso di green pass.

QUESTO IL PROGRAMMA

Il costo del biglietto è da corrispondere in contanti solo all’ingresso dell’evento.

Per informazioni chiamare il n. 375 5928824 (lun-ven 9:00-12:00)

Utile da sapere

È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’evento: l’organizzazione si riserva di riassegnare il posto in caso di assenza entro 5 minuti dall’inizio.