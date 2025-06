Pordenone Blues & Co. Festival: arrivano Joe Satriani & Steve Vai, Afterhours e Bonamassa

PORDENONE – Una settimana di musica dal vivo, mostre, eventi in tema blues e molto altro ancora: torna il Pordenone Blues & Co. Festival, l’appuntamento live tra i più attesi dell’estate con i grandi headliner della musica internazionale, che quest’anno giunge alla 34° edizione.

Con la sua line up multigenere, il boutique festival – fiore all’occhiello tra le rassegne musicali in Europa – torna a tingere di blues la città di Pordenone con imperdibili concerti che ancora una volta evidenziano il suo stile ricercato ed esclusivo, dal suono sempre più internazionale.

Dal 15 al 19 luglio al Parco San Valentino si svolgeranno concerti memorabili, con gli artisti più acclamati e leggendari della scena internazionale, come The Boomtown Rats, che si esibiranno in un live a ingresso gratuito per celebrare i 50 anni di carriera del supergruppo rock irlandese (capitanato da Bob Geldof con Simon Crowe e Pete Briquette) e i 40 anni di Live Aid; inoltre come di consueto tornano gli eventi collaterali del festival per il centro della città: mostre, il famoso “blues on the road” e molto altro.

Location storica del festival è il Parco San Valentino, che ancora una volta diventa centro pulsante della musica dal vivo in città e luogo di aggregazione di persone provenienti da ogni parte del mondo: un vero e proprio LIVE PARK, in cui fa da padrona il connubio tra la grande musica, il buon cibo, il divertimento e la voglia di trascorrere una serata in compagnia.

Il grande palco del Pordenone Blues & Co. Festival ospiterà il 18 luglio la superstar della sei corde blues JOE BONAMASSA, uno dei più apprezzati musicisti del panorama internazionale contemporaneo. Il 15 luglio sarà la volta dei leggendari guitar heroes JOE SATRIANI e STEVE VAI, che per la prima volta in oltre cinquant’anni di attività uniscono le forze per formare la SatchVai Band.

Il 16 luglio ci sarà un live che rimarrà nella storia: si esibiranno i BOOMTOWN RATS, il supergruppo rock irlandese capitanato da Bob Geldof con Simon Crowe e Pete Briquette, unico concerto in Italia della band che quest’anno compie 50 anni di carriera. In apertura del live una grande sorpresa non solo per gli amanti del wild root blues, ma anche per tutti i punk rock e garage addicted: special guest del concerto sarà Cyborg ZERO. Sarà evento unico e imperdibile a 40 anni dall’evento Live Aid, organizzato da Bob Geldof, il più grande concerto benefico della storia della musica, in cui le superstar dell’epoca si unirono con lo scopo di ricavare fondi per contrastare la fame in Africa.

Il 19 luglio si esibiranno AFTERHOURS che riporteranno dal vivo lo spirito e la forza di uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana “Ballate per Piccole Iene” a 40 anni dalla sua pubblicazione. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Una delle novità di questa edizione della rassegna è “Fender Vintage Museum”, evento organizzato in collaborazione con il Palazzo del Fumetto. Si tratta del più grande museo Fender viaggiante nel mondo, che sarà inaugurato il 14 luglio (alle ore 18:00) e aperto al pubblico (a ingresso gratuito) fino al 27 luglio, presso il Palazzo del Fumetto in viale Dante, 33. La collezione privata di Flavio Camorani mette in mostra cataloghi, manifesti, documenti, memorabilia e fotografie originali dell’epoca che corredano e donano valore aggiunto al Fender Vintage Museum. Un viaggio imperdibile all’interno della storia della musica rivolto a tutti gli appassionati, un viaggio di colori, profumi, vibrazioni ed emozioni anche ad occhi chiusi. Il Fender Vintage Museum ripercorre il periodo d’oro della Fender: al Palazzo del Fumetto verranno esposti tutti i modelli di strumenti elettrici ed amplificatori costruiti dal 1951 al 1974, anno della sua cessione ad altra società.

Era il 1950 quando per la prima volta comparve una chitarra elettrica in un negozio di strumenti musicali: quella data segnò l’inizio della musica moderna. A generarla fu il rivoluzionario Leo Fender, fondatore dello storico marchio Fender con sede in California: la sua innovazione fu di creare strumenti semplici e pratici, funzionali a tutti i musicisti. Sinonimo di qualità, ecletticità ed artigianalità, la Fender Factory divenne leader mondiale della musica, creando strumenti musicali tuttora in uso; produsse la prima chitarra elettrica e il primo basso elettrico della storia.

Lunedì 14 luglio alle 21:30 (ore 21:30) sarà la volta del Cinema sotto le stelle (in collaborazione con Cinema Zero) presso l’Arena San Giorgio (Largo San Giorgio) con la proiezione di “A Complete Unknow”, film co-prodotto, co-scritto e diretto da James Mangold e basato sulla biografia Dylan Goes Electric! di Elijah Wald, che ripercorre la svolta elettrica nella carriera di Bob Dylan.

Ritorna inoltre l’attesissima serata “Blues on the road”: giovedì 17 luglio, dalle 18:30 alle 23:30, il centro di Pordenone si trasforma in un grande palcoscenico con oltre 20 concerti, dj set e molto altro, diventando una sorta di French Quarter di New Orleans.

Per tutta la settimana direttamente nei bar e ristoranti della nostra città che diventano per l’occasione “Blues Bar” e “Osterie Blues”. Sono facilmente riconoscibili perché espongono la bandiera del festival. Ogni locale aderente propone piatti e cicchetti tipici friulani dedicati al blues.

Pordenone Blues & Co. Festival è anche motore economico per la città, creando ogni anno un indotto creando ogni anno un indotto economico ingente per il territorio che va oltre la vendita dei biglietti, dunque in termini di affluenza turistica, di boom di prenotazioni delle strutture alberghiere, ristoranti e bar affollati, confermandosi un appuntamento importante anche per le attività commerciali del territorio. Dai dati ufficiale di vendita di Ticketone del 2024 che ci permettono il tracciamento di acquisto del biglietto risulta che al festival è arrivato un pubblico proveniente da tutte le regioni italiane e da venticinque paesi del mondo con una vendita di circa 17.000 biglietti.

Gli imprenditori locali infatti beneficiano del flusso costante di visitatori che spendono in beni e in servizi, contribuendo a un ciclo economico virtuoso. Inoltre, grazie al ricco cartellone dei live di artisti internazionali e alla sua lunga e prestigiosa storia, il festival ha saputo stabilire nel tempo un rapporto unico con il pubblico fedele e appassionato che accorre ogni anno da ogni angolo del mondo. L’affluenza di visitatori ha un impatto economico estremamente positivo sulla città di Pordenone, trasformandola in una vivace destinazione culturale e turistica.

Il Pordenone Blues & C. Festival si unisce al ricco palinsesto di GO!2025&FRIENDS, il programma promosso da Friuli Venezia Giulia Turismo per ampliare l’offerta culturale e musicale legata a Nova Gorica – Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025 European Capital of Culture 2025 Nova Gorica – Gorizia

L’evento non solo contribuirà al calendario diffuso in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma rappresenterà anche una delle iniziative di punta del Comune di Pordenone, in vista di Pordenone 2027 Capitale Italiana della Cultura 2027.

Il Pordenone Blues & Co. Festival è stato candidato nel 2022 e nel 2024 agli European Festival Awards e, dal 2010, fa parte dell’European Blues Union – l’associazione che riunisce le più importanti manifestazioni blues d’Europa.

Rappresenta un punto di riferimento consolidato, una garanzia per gli appassionati di blues, rock e metal, nonché una rassegna di altissimo livello, che anno dopo anno ospita artisti di fama mondiale, propone spettacoli d’autore e sperimenta nuove forme di innovazione, sempre in linea con le esigenze del pubblico.

Grazie alla sua offerta culturale di qualità, il festival contribuisce in modo significativo alla valorizzazione del territorio, rivelandosi anche un importante volano per il turismo nel periodo tra giugno e luglio. Pordenone Blues & Co. Festival crea dunque opportunità al cosiddetto “turismo del festival”, generando a Pordenone le circostanze adatte per un indimenticabile soggiorno in una città tra le più belle e caratteristiche del Nord Italia, aperta a scenari sempre nuovi. Rassegna musicale d’eccellenza, il Pordenone Blues Festival è considerato uno degli eventi culturali di maggior rilievo nella regione Friuli Venezia Giulia, riconosciuto tra i grandi eventi promossi da PromoTurismo. Organizzato con passione dall’Associazione Pordenone Giovani, la rassegna si avvale della preziosa collaborazione e del sostegno del Comune di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia e della partnership con Virgin Radio. Questo evento, fortemente voluto dall’amministrazione del Comune di Pordenone, rappresenta non solo un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale italiano ma anche internazionale. Grazie al supporto delle istituzioni e dei partner, il festival continua a crescere e a raggiungere nuove vette di successo, offrendo ogni anno spettacoli di altissima qualità e un’esperienza indimenticabile per il pubblico.

Ora si appresta a vivere la sua fase più bella, in una città viva e che risuonerà di spettacolo puro.

Informazioni sui concerti (da sapere, come arrivare, dove parcheggiare, etc):

https://www.pordenonebluesfestival.it/informazioni-sui-concerti/#come-arrivare

Informazioni area disabili: https://www.pordenonebluesfestival.it/area-disabili/

CONTATTI: [email protected]