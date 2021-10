Sicurezza posto lavoro, menzione speciale per la Marchiori&Contino

PORDENONE – Un riconoscimento per premiare le azioni virtuose promosse da aziende ed e enti regionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale d’impresa e welfare aziendale. E’ quanto vuole fare il premio PerCoRSI in FVG 2 (percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa), iniziativa cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR 14-20, con capofila Ires Fvg Impresa Sociale, in collaborazione con la Regione.

La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta nei giorni scorsi a Udine, alla presenza anche dell’assessore regione al Lavoro Alessia Rosolen.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 1.100 lavoratori e aziende che negli ultimi due anni hanno partecipato a oltre 70 seminari e workshop realizzati sul territorio e incontri online per promuovere conoscenze e metodologie per incentivare una cultura della sicurezza sul luogo del lavoro e, in generale, la qualità della vita lavorativa.

Oltre alle realtà premiate hanno partecipato e ricevuto una ‘menzione speciale’ anche la ‘Marchiori&Contino’, agenzia immobiliare con sede a Pordenone e Sacile. Un risultato che premia l’impegno e la professionalità di un’azienda che in questi anni si è fatta conoscere e apprezzare non solo sul territorio del Friuli occidentale. Il premio è stato ritirato dall’architetto Antonio Contino che gestisce l’agenzia a Sacile.

«L’adesione all’iniziativa di piccole e grandi realtà produttive regionali rappresenta un segnale importante della sempre maggiore sensibilità e attenzione anche delle imprese locali sui temi della sicurezza e della qualità della vita lavorativa. Sono aziende – ha commentato l’assessore Rosolen – che si distinguono per una visione dell’innovazione sociale a garanzia di tutti i livelli lavorativi, nonché per le scelte che favoriscono la conciliazione lavoro-famiglia per le donne».