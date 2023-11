Pordenone, come ti muovi? Al via il questionario

PORDENONE – Pordenone, come ti muovi? È questo il titolo del questionario aperto ai cittadini, al quale è possibile partecipare tramite il link https://bit.ly/3Qe3huT, oppure collegandosi al sito del Comune di Pordenone.

A darne l’annuncio è l’assessore alla Mobilità Lidia Diomede: «Confidiamo con il questionario di raggiungere il maggior numero di cittadini per conoscere le abitudini e quindi anche i bisogni di mobilità. Si tratta di un questionario interattivo, rapido e intuitivo, accessibile sia da smartphone che da pc. Le risposte che verranno fornite ci consentiranno di raccogliere informazioni utili a formulare proposte per il miglioramento della mobilità nel nostro territorio».

Il mezzo impiegato per gli spostamenti di tutti i giorni, il tempo per arrivare a destinazione. La disponibilità ad utilizzare in alternativa altri mezzi più sostenibili, sono alcune delle domande proposte ai cittadini.

Il questionario è anonimo e i risultati saranno resi disponibili in forma aggregata.

C’è tempo fino al 22 di novembre.

Rispondere è un modo per partecipare attivamente alla riflessione sulla mobilità in città e dare un proprio contributo alla progettazione delle future infrastrutture viarie che tengano conto delle abitudini, dei bisogni e dei valori di tutti i cittadini.