Pordenone da scoprire: visite guidate gratuite alla città

PORDENONE – Da giugno a settembre 2026, Pordenone invita cittadini e visitatori a scoprire la città attraverso un ricco calendario di visite guidate gratuite dedicate al suo patrimonio storico, artistico e culturale. Le iniziative, aperte a tutti, offriranno l’opportunità di conoscere luoghi, storie e testimonianze che raccontano l’identità della città, accompagnati da guide turistiche professioniste in percorsi coinvolgenti e originali.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Abbiamo costruito un programma di visite ricco e coinvolgente, capace di raccontare le molteplici anime di Pordenone. Un percorso che attraversa i secoli e i linguaggi della cultura: dall’urbs picta rinascimentale alla street art contemporanea, dagli affreschi medievali al patrimonio architettonico del Novecento, fino ai luoghi narrati dagli scrittori e alla scoperta del campanile di San Marco. È un’opportunità preziosa, sia per chi visita la città sia per i pordenonesi stessi, di guardare Pordenone con occhi nuovi, coglierne la ricchezza e la complessità e accompagnarla nel percorso che la conduce a Capitale italiana della Cultura 2027.”

Visite guidate alla città

DAL SACRO ALL’URBANO: AFFRESCHI RELIGIOSI E STREET ART A PORDENONE

Martedì 23 giugno 2026 – ore 18:15

Luogo di incontro: Sagrato del Duomo di San Marco

Il tour prende le mosse dal Duomo di San Marco, dove gli affreschi del Trecento fungevano da vere e proprie “Bibbie visive”: un linguaggio di immagini nato per istruire e ispirare il popolo. Uscendo nelle strade, l’arte esplode nella sua forma più vitale e contemporanea. Il centro cittadino si rivela come una vibrante pelle urbana, dove il cemento cede il passo al colore. Tra piazze e vicoli, la Street Art diventa uno strumento di riqualificazione che trasforma ogni angolo in un dialogo vivo tra artista, architettura e comunità. Il visitatore non è più semplice spettatore, ma parte attiva di un percorso tra murales che oscillano tra l’ironia della provocazione e la delicatezza di visioni oniriche.

MONUMENTI, ARCHITETTURE E RACCONTI DEL ‘900 A PORDENONE

Martedì 14 luglio 2026 – ore 18:15

Luogo di incontro: Piazza Maestri del Lavoro – Spazio Zero

L’itinerario esplora il patrimonio architettonico novecentesco come chiave di lettura della storia contemporanea della città. Il percorso si snoda nel centro storico, toccando luoghi significativi come l’ex Fiera, Via Matteotti e Piazzale Ellero dei Mille, per raccontare come il XX secolo sia stato per Pordenone un periodo di forte crescita e trasformazione. Dall’eclettismo storicista al razionalismo moderno, emergono le prime strutture della modernità urbana: il primo condominio, le case popolari, le nuove scuole. Ogni edificio diventa così il racconto di imprenditori, progettisti e cambiamenti sociali che hanno segnato la città. L’obiettivo è ricreare il clima culturale di un’epoca cruciale, tra nostalgia del passato e slancio verso il futuro.

LA CITTÀ DIPINTA. Viaggio nella Pordenone affrescata

Giovedì 13 agosto 2026 – ore 18:15

Luogo di incontro: Piazzetta Cavour – Infopoint

La visita si sviluppa lungo Corso Vittorio Emanuele, l’antica Contrada Maggiore e cuore del centro storico. Qui si susseguono numerosi palazzi affrescati tra il XIV e il XIX secolo, testimonianza della ricchezza e del gusto decorativo della città. Facciate ornate da motivi geometrici, figure simboliche e scene narrative danno vita a una straordinaria galleria a cielo aperto. Tra gli esempi più curiosi spicca il palazzo decorato con i tredici segni zodiacali. Un percorso affascinante che accompagna i visitatori fino al Palazzo Comunale, attraversando secoli di storia urbana e artistica.

LA CITTÀ NARRATA. Pordenone attraverso gli occhi degli scrittori che l’hanno raccontata

Giovedì 3 settembre 2026 – ore 18:15

Luogo di incontro: Piazzetta Cavour – Infopoint

L’itinerario propone un viaggio attraverso i luoghi della città descritti, raccontati e celebrati da poeti, narratori e storici nel corso dei secoli. Da Marcello Filosseno, che tra Quattrocento e Cinquecento esaltava l’abbondanza delle acque cittadine, a Sebastiano Mantica, cronista degli avvenimenti legati all’arrivo del condottiero Bartolomeo Liviano d’Alviano. Il percorso prosegue con le testimonianze di Gabriele D’Annunzio, che nel Notturno cita uno dei caffè cittadini, ed Ernest Hemingway, che accenna a Pordenone in Una storia molto breve, contenuta nei Quarantanove racconti. Non mancheranno riferimenti alla poesia vernacolare di Ettore Busetto, che tanto ha cantato la sua città.

Visite guidate al Campanile di San Marco

Accanto alle visite cittadine, sarà possibile partecipare alle speciali visite guidate al Campanile di San Marco, uno dei simboli più riconoscibili di Pordenone e considerato una delle più belle torri campanarie del Nord Italia.

Costruito nel 1347 ispirandosi alle forme del celebre campanile di San Marco a Venezia, il monumento sarà protagonista di visite guidate che accompagneranno i partecipanti fino alla suggestiva cella campanaria. Durante il percorso verranno raccontate le vicende storiche che hanno interessato la torre nel corso dei secoli, fino ai più recenti interventi di restauro.

Le visite si svolgeranno in due turni, alle ore 18:15 e alle ore 19:00, con ritrovo presso il Sagrato del Duomo di San Marco, nelle seguenti date:

Venerdì 19 giugno 2026

Venerdì 26 giugno 2026

Venerdì 7 agosto 2026

Venerdì 21 agosto 2026

Venerdì 4 settembre 2026

Venerdì 11 settembre 2026

Informazioni e prenotazioni

Le visite guidate alla città sono riservate a un massimo di 35 partecipanti per appuntamento.

Le visite guidate al Campanile di San Marco sono riservate a un massimo di 15 partecipanti per turno.

In caso di maltempo, la guida si riserva la facoltà di rinviare l’uscita a data da destinarsi.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite il form alla pagina dedicata alle visite guidate nel sito del Comune di Pordenone o di Pordenone Capitale 2027, oppure accedendo direttamente questo link: https://linktr.ee/GuideTuristichePordenone?utm_source=linktree_profile_share

La compilazione del modulo di iscrizione è personale: 1 compilazione corrisponde a 1 partecipante. Per ulteriori informazioni: www.pordenonecapitale2027.it