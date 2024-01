Pordenone, Natale da record con 226 mila presenze

PORDENONE – La rassegna “Natale a Pordenone”, svoltasi in città da 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, ha fatto registrare oltre 225 mila presenze in città, un vero e proprio record che supera anche i numeri pre pandemia.

Il calendario prevedeva 350 eventi. La parte del leone l’ha fatto il Villaggio Natalizio in piazza XX Settembre: ben 150 mila persone lo hanno frequentato incontrandosi alle Casette enogastronomiche e di artigianato e assistendo ai numerosi concerti e djset che hanno animato la piazza.

Ma anche tutti gli altri appuntamenti diffusi lungo le strade del centro, nei quartieri, in biblioteca, nei teatri e negli spazi artistici e culturali hanno avuto grande riscontro, portando 76 mila presenze in città. Un numero calcolato per difetto, poiché gli Uffici comunali non sono ancora riusciti a raccogliere i dati di tutti i numerosissimi appuntamenti.

Un vero proprio boom lo hanno fatto i Mercatini Magici, una delle grandi novità di questo Natale passato, che nel fine settimana dell’Immacolata hanno portato l’8, il 9 e il 10 dicembre in piazza della Motta circa 30 mila persone, molte delle quali da fuori città.

A comunicarlo è l’assessore a Cultura e Grandi Eventi del Comune di Pordenone, Alberto Parigi: «Non è stato solo un cartellone rilevante in quantità – commenta Parigi – le presenze sono state numerose perché attratte dalla qualità dell’offerta articolata in tante conferme e novità, dalle serate speciali alle mostre, dai concerti al babysitteraggio, dai video 3d al pattinaggio su ghiaccio. Un Natale ricco non risolverà tutti i problemi, ma gli effetti positivi, turistici e non solo, di una città che diventa così attrattiva, viva e frequentata, mi paiono evidenti.

Naturalmente – prosegue il vicesindaco – vanno ringraziate le associazioni che allestiscono il calendario natalizio assieme al Comune, i partner e gli sponsor privati e pubblici che condividono e sostengono questa visione dei grandi eventi come leva di sviluppo e promozione della città».

Tra gli appuntamenti di maggiore successo va segnalato il concerto dei pordenonesi Sick Tamburo, al Capitol, a cui hanno partecipato 2400 spettatori e gli spettacoli del teatro Verdi, con una presenza di 3177 persone. Ottimo riscontro anche per i concerti gospel lungo le strade cittadine e al teatro Concordia, per un totale di 1900 spettatori. Bene anche l’afflusso di pubblico in biblioteca.

Per gli appuntamenti natalizi, al netto dei visitatori giornalieri della struttura, si sono registrate 500 presenze, aiutate anche dal nuovo format di incontri di “Pordenone racconta Pordenone” in cui alcuni protagonisti della città hanno raccontato l’evoluzione dei propri settori di competenza, dallo sport all’informazione.

Rimane sempre una scelta gettonata quella della pista di ghiaccio, che ha visto finora circa 10 mila pattinatori. Il numero è però destinato ad aumentare, visto che la pista rimane aperta fino al 28 gennaio compreso.