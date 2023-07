Pordenone Pedala: progetto crowdfunding per libro 50 anni evento

PORDENONE – ​La Pordenone Pedala quest’anno compie 50 anni e per l’occasione l’associazione sta organizzando una ricca serie di eventi. Spiega il presidente Luigi Tomadini: «Per questa tappa così importante è stato realizzato l’inno della Pordenone Pedala, splendido video che vede protagonisti una quindicina di ragazze e ragazzi dell’Istituto di Musica della Pedemontana diretti e coordinati da Marco Anzovino e Francesco Tizianel. Oltre al video, che ripropone la nostra storica cicloturistica in 50 anni di immagini, abbiamo organizzato una mostra e l’immancabile spettacolo dei Papu, nostri testimonial d’eccezione. Per noi era fondamentale realizzare anche un libro che raccontasse la nostra storia in questo mezzo secolo ma, per fare tutte queste iniziative, le nostre finanze si sono esaurite.

A quel punto è entrata in scena la BCC Pordenone e Monsile, che ci ha proposto di cercare aiuto tra la gente».

​«La BCC infatti – spiega il responsabile ufficio soci e comunicazione Massimo Drigo – ha già proposto nel territorio di Pordenone alcuni progetti di crowdfunding, che hanno portato al raggiungimento del 180% di quanto si erano prefissate.

Infatti, attraverso la piattaforma Ginger di Bologna – continua Drigo – un team di esperti fornisce alle associazioni che ricorrono al crowdfunding tutte le informazioni necessarie su come fare una campagna di successo, come promuovere la loro idea con video e come diffonderla efficacemente.

La Pordenone Pedala ha già il supporto dei Papu e può contare su un video ed una canzone bellissimi, che vanno diffusi attraverso una rete di promozione personale».

​

Per realizzare questo libro celebrativo, l’associazione vorrebbe raggiungere il target di 9.500 euro. Chiunque potrà fare la sua donazione al sito www.ideaginger.it cliccando sul progetto BCC dedicato alla Pordenone Pedala “La porta per la solidarietà”.

​Interviene il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani: «Questa iniziativa mette insieme tanti aspetti positivi. Da un lato cristallizza e raccoglie i ricordi e le suggestioni che la Pordenone Pedala ha regalato ad ogni edizione, dall’altro spinge tutti a partecipare ad un evento che offre l’occasione di visitare dei posti bellissimi del nostro territorio, magari poco noti. Infine la solidarietà, poiché quanto verrà raccolto andrà alla Caritas, a favore di coloro che hanno più bisogno».

​

La realizzazione dei testi sarà affidata al giornalista Giuseppe Ragogna che ha offerto la sua disponibilità gratuitamente, destinando il corrispettivo del suo compenso ad opere a favore della Caritas locale. «Il 60% dello spazio del libro – spiega – sarà occupato dalle immagini. Vi sarà una sezione dedicata alla storia della manifestazione, poi ci sarà l’immancabile ritratto del fondatore Demetrio Moras, a cui tutti siamo sempre legati. Si parlerà del passaggio al nuovo presidente Luigi Tomadini, che ha dato continuità negli anni, apportando innovazioni.

Si spiegherà di come nasce una tappa, per concludere con la parte dedicata al successo del volontariato con racconti, aneddoti e volti di tante persone».

​

Il libro sarà consegnato a novembre ed anche l’assessore allo sport Walter De Bortoli ha promesso grande disponibilità per promuovere questo crowdfunding tra le associazioni sportive.

​Il presidente Tomadini ha sottolineato che lo splendido video realizzato in occasione del cinquantenario della manifestazione, sarà la sigla ufficiale di tutte le Pordenone Pedala a venire in modo che proprio le nuove generazioni siano testimonianza del passato e del futuro. Il brano infatti, molto orecchiabile, fa emergere la spensieratezza e la gioia di un momento di sport e amicizia ed evoca la bellezza dei momenti in cui si pedala all’aria aperta. Il testo è stato scritto con grande entusiasmo da tutti e quindici i ragazzi dell’Istituto di Musica della Pedemontana che compaiono in video.