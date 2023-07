Pordenone si conferma città a misura di bicicletta

PORDENONE – Pordenone è stata nuovamente premiata come ComuneCiclabile dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei territori accompagnando le Amministrazioni locali in virtuosi percorsi verso politiche sempre più bike-friendly e più accoglienti per chi si muove in bicicletta.

«Si è chiusa venerdì 14 luglio la sesta edizione di FIAB-COMUNI CICLABILI con la consegna delle ultime bandiere gialle 2023 con cui l’Associazione assegna un riconoscimento per le città a misura di bicicletta – spiega l’assessore comunale a Mobilità, Trasporti e Viabilità, Lidia Diomede-. Il Comune di Pordenone ha partecipato fin dalla prima edizione e ogni anno la città viene valutata, sulla base di precisi criteri, per quanto il suo territorio risulti realmente a misura di bicicletta per residenti e turisti».

La FIAB-ComuniCiclabili ha chiuso il 14 luglio scorso l’edizione 2023 con 11 nuove adesioni e 168 rinnovi, sfiorando la quota di 180 comuni italiani in rete, tra cui 9 capoluoghi di regione e 26 capoluoghi di provincia e aprendo le candidature alla prossima edizione da settembre.

«I Comuni che hanno partecipato nelle precedenti edizioni possono retrocedere, se non viene riconosciuto loro un impegno costante– continua Diomede-, alzando di fatto l’asticella ogni anno con l’aspettativa di un costante miglioramento. Anche quest’anno Pordenone ha ricevuto la bandiera gialla con quattro “bike smile”, in una scala di punteggio che va da zero a cinque.

Questo è stato determinato dai lavori di riqualificazione programmati in questo ultimo anno e, in particolare, dalla realizzazione di due chilometri di piccoli interventi di ricucitura della rete e dall’istituzione di due nuove linee pedibus e di una linea bicibus. Un impegno, quello sulla mobilità dolce, che il Comune ha a cuore e che sta portando avanti con la progettazione di nuove piste ciclabili: prossima è la partenza del cantiere per la realizzazione della pista in via Matteotti.

Da anni l’Amministrazione persegue l’obiettivo di favorire la mobilità ciclabile e pedonale sia creando nuovi percorsi casa-scuola e casa-lavoro, sia rendendo la città sempre più inclusiva e godibile promuovendo le due ruote per tutti. Prezioso il lavoro degli Uffici e la collaborazione con le associazioni del territorio e con i volontari».

Pordenone ha investito molto nella ciclabilità cittadina con l’obiettivo di diffondere la cultura della mobilità dolce, un modello sostenibile in termini di benefici ambientali per creare una comunità bike-friendly in città, scelta fondamentale per il buon esito della sua transizione virtuosa.

Questo lavoro concreto ha portato alla riconferma dei 4 “bike smile” di Fiab, che ha tenuto conto di quattro aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione, cicloturismo.