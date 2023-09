Pordenonelegge, attesa per la lettura scenica di “Comandante”

PORDENONE – È uno degli eventi più attesi del cartellone di pordenonelegge 2023 la Lettura scenica di “Comandante”, il libro scritto a quattro mani da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis, pubblicato nei mesi scorsi per Bompiani, poco prima del debutto del film che lo scorso 30 agosto ha aperto in anteprima mondiale l’80^ edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Lo scrittore Sandro Veronesi, doppio Premio Strega nel 2006 con Caos Calmo e nel 2020 con Il colibri, e il regista Edoardo De Angelis che ha diretto il film, noto anche per produzioni come Indivisibili, il vizio della speranza e la serie Netflix La vita bugiarda degli adulti, hanno lavorato insieme al progetto “Comandante”, affidato sul grande schermo all’attore Pierfrancesco Favino nel ruolo protagonista. Adesso approdano per la prima volta a pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori, per raccontare il salvataggio di 16 naufraghi da parte di Salvatore Todaro, il comandante della Regia marina, che nel corso della Seconda guerra mondiale, dopo aver affondato una nave nemica, decide di rispondere alla legge del mare secondo cui i dispersi vanno sempre salvati e portati nel primo porto sicuro.

Nel corso della lettura scenica in programma sabato 16 settembre, alle 21 al Teatro Verdi di Pordenone Veronesi e De Angelis ci restituiranno la voce di Todaro, insieme alle voci di alcuni dei marinai che lo accompagnarono nella missione del 1940 nell’Atlantico e quella delle infermiere che rappresentavano l’ultimo abbraccio umano per gli imbarcati (pochissimi sommergibilisti sopravvissero alla fine della Seconda guerra mondiale).

In scena si alterneranno le proiezioni delle foto di scena di Chico De Luigi, e scorreranno in sottofondo le musiche originali composte a Robert Del Naja (Massive Attack) per il film. Il film “Comandante” uscirà al cinema il 31 ottobre.

Ingresso libero fino esaurimento posti, mettendosi in fila all’evento.