Pordenonelegge, inaugurazione doc con Teresa Saponangelo

PORDENONE – Cosa penserebbero del nostro tempo due figure femminili che gli aedi dell’antichità hanno tramandato per la loro sagacia, per la capacità di adattamento, per le soluzioni brillanti e capaci di fronteggiare condizioni avverse? Penelope con la sua tela paziente, Arianna con il suo filo strategico hanno dato prova non solo di resilienza, ma anche di un’intuizione proiettata a superare le tempeste della vita.

Per questo pordenonelegge ha deciso di intervistarle: proprio il dialogo con il tempo antico è il presupposto dell’evento inaugurale della 22^ edizione della Festa del Libro con gli Autori, in programma dal 15 al 19 settembre per iniziativa di Fondazione Pordenonelegge.

Mercoledì 15 settembre il taglio del nastro sarà per la prima volta esteso nello spazio, e coinvolgerà oltre a Pordenone le città di Trieste e Lignano. “Dal mare, dal tempo” titola il grande progetto di inaugurazione che prenderà il via alle 18.00 al Teatro Verdi di Pordenone, ma che simultanemente prenderà vita a Trieste, nel Salone di Eataly con immensa vetrata sul golfo del nord Adriatico, e a Lignano Sabbiadoro nella cornice della Terrazza Mare.

Dopo aver condiviso i saluti inaugurali, le tre sedi del Festival, in sincronia, accenderanno altrettanti colloqui che la ragione definisce “impossibili”, ma che la fantasia e la passione per la cultura antica renderanno non solo plausibili, ma addirittura “tangibili” e sorprendenti. Dal passato, dal mare, ritorneranno le voci affascinanti della lontananza, per ricordarci che il tempo è sempre da reinventare.

È questo, d’altra parte, il segreto di un programma cult di Rai Radio3, Tutta l’umanità ne parla, condotto settimanalmente da Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà: gli antichi ci parlano, e grazie all’immaginazione possiamo credere di sentire davvero la loro voce e di percepire la loro umanità prendere corpo. Succederà mercoledì 15 settembre al Teatro Verdi di Pordenone, con una versione decisamente speciale del programma, con personaggi e ospiti che saranno a breve svelati, coordinati dal direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta.

E accadrà a Trieste, dove la curatrice del festival, Valentina Gasparet, dialogherà con Penelope, la sposa che per vent’anni attese il più controverso eroe del mondo antico, cui darà volto e voce l’attrice Teresa Saponangelo, Nastro d’argento 2021 per la sua straordinaria interpretazione ne “Il buco in testa” di Antonio Capuano, attesa a breve alla Mostra del Cinema di Venezia dove sarà protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”.

E intanto a Lignano il curatore di pordenonelegge Alberto Garlini converserà con Arianna, impegnata nel racconto della sua storia d’amore, morte e oblio, impersonata dall’attrice Iaia Forte, volto notissimo del grande schermo così come delle scene teatrali, a breve al festival di Venezia dove sarà nel cast dell’ultimo film di Mario Martone, “Qui rido io”.

«Non solo da un tempo remoto arriveranno le voci degli antichi – spiega Gian Mario Villalta – ma proprio dal mare, come avviene nelle Eroidi di Ovidio, spesso riproposto dalla letteratura moderna. E ci porteranno in dote un nuovo sguardo, idee e suggestioni per disegnare l’orizzonte del nostro tempo». Le musiche degli eventi saranno firmate da due sassofonisti: a Trieste Gabriele Barbetti, a Lignano Angelo Di Giorgio.